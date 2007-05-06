Свободно наслаждайтесь музыкой дома. Подключите плеер iPod или GoGear через компактные радиочасы Philips с мощными басами — 12 Вт RMS. Наслаждайтесь отличным звучанием и выбирайте музыкальный сигнал будильника на каждый день.
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Радиочасы для iPhone/iPod
Начинайте день по-своему!
Свободно наслаждайтесь музыкой дома. Подключите плеер iPod или GoGear через компактные радиочасы Philips с мощными басами — 12 Вт RMS. Наслаждайтесь отличным звучанием и выбирайте музыкальный сигнал будильника на каждый день.
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Просыпайтесь под любимую музыку iPod
Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
Время двойного будильника
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
5 кнопок для быстрого доступа к любимым радиостанциям
Доступ к любимым радиостанциям одним нажатием кнопки
Цифровая настройка для предустановки станций
Один пульт ДУ для системы и iPod
Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера
Воспроизведение и зарядка плееров iPod и GoGear
Звук
Выходная мощность
2 x 6 Вт RMS
Регулировка громкости
вверх/вниз
Звуковая система
стерео
Громкоговорители
Динамики
Система с неодимовым магнитом
Количество встроенных АС
5
Улучшения АС
Излучатель басов wOOx
Подключения
Функция MP3 Link
Линейный стереовход 3,5 мм
Аудиовоспроизведение
Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
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