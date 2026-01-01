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Больше не доступен

Радиочасы с цифровой настройкой

AJ3116/12

Начинайте день по-своему!

Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному FM-радио вы можете просыпаться под любимую радиостанцию либо под звук зуммера.

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Два вида сигнала: радио и звуковой.

Начинайте день по-своему!

  • FM, цифровая настройка

  • Двойной будильник

  • Резервное сохранение времени/будильника

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

Цифровая настройка FM с предустановками

Цифровая настройка FM с предустановками

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

"Мягкий" будильник для приятного пробуждения

"Мягкий" будильник для приятного пробуждения

Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Технические характеристики

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