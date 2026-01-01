Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
AJ3226/12
Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему.
FM/MW, аналоговая настройка
Двойной будильник
Резервное сохранение времени/будильника
Встроенный аудиокабель
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Отзывы