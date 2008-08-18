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Радиочасы

AJ3226/12
Общая оценка / 5
  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!
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    Радиочасы

    AJ3226/12
    Общая оценка / 5

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему. Узнать обо всех преимуществах

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему. Узнать обо всех преимуществах

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      Радиочасы

      Радиочасы

      Итого:

      Начинайте день по-своему!

      Два вида сигнала: радио и звуковой.

      • FM/MW, аналоговая настройка
      • Двойной будильник
      • Резервное сохранение времени/будильника
      • Встроенный аудиокабель
      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Стереотюнер FM/СВ (AM)

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      • Функции управления

        Будильники
        • звуковой радиосигнал
        • звуковой сигнал
        • Повтор будильника через 24 часа
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Цифры на дисплее
        4
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        • Антенна СВ
        • Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        • СВ
        • FM

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Выходная мощность
        100 мВт (среднеквадр.)

      • Аксессуары

        Прочее
        руководство пользователя
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Вес брутто
        1,15  кг
        Глубина упаковки
        70  мм
        Высота упаковки
        189  мм
        Тип упаковки
        D-бокс
        Ширина упаковки
        184  мм
        Вес
        0,9  кг
        Глубина основного устройства
        159  мм
        Высота основного устройства
        62  мм
        Ширина основного устройства
        174  мм

      • Питание

        Тип элемента питания
        6F22 9 В
        Напряжение батареи
        9  В
        Количество батарей
        1
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат

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