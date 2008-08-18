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Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему. Узнать обо всех преимуществах
Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
Итого:
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Стереотюнер FM/СВ (AM)
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Функции управления
Тюнер/прием/передача
Звук
Аксессуары
Размеры
Питание