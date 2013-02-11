Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают модели iPod/iPhone через разъем Lightning даже в защитных чехлах. Если хотите, просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах