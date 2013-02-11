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    Радиочасы для iPod/iPhone

    AJ3275D/12
    Общая оценка / 5
    • Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
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      Радиочасы для iPod/iPhone

      AJ3275D/12
      Общая оценка / 5

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают модели iPod/iPhone через разъем Lightning даже в защитных чехлах. Если хотите, просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы для iPod/iPhone

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают модели iPod/iPhone через разъем Lightning даже в защитных чехлах. Если хотите, просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают модели iPod/iPhone через разъем Lightning даже в защитных чехлах. Если хотите, просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы для iPod/iPhone

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают модели iPod/iPhone через разъем Lightning даже в защитных чехлах. Если хотите, просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы для iPod/iPhone

        Радиочасы для iPod/iPhone

        Итого:

        Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone
        • FM, два будильника
        • 2 Вт
        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)

        Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)

        Общая выходная мощность этой системы составляет 2 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

        В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

        Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

        Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          iPhone 5

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch 5 поколения
          • iPod nano 7 поколения

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Частотный диапазон
          87,5-108  МГц
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM

        • Часы

          Тип
          Цифровые
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Док-станция
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Повтор будильника через 24 часа
          Да
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 мин.
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Функции управления

          Тип дисплея
          LED-дисплей
          Цвет подсветки
          Зеленый
          Расширенные возможности дисплея
          Управление яркостью
          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая

        • Звук

          Звуковая система
          Моно
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 Вт
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          1

        • Питание

          Электропитание
          100—240 В
          Тип питания
          Вход, переменный ток: 5 В, 2 А
          Количество батарей
          1
          Запасная батарея
          CR2032 (в комплекте)

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          130 x 76 x 145  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          211 x 89 x 140 мм
          Вес
          0,6  кг
          Вес, включая упаковку
          1,3  кг

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Да
          Краткое руководство
          Да
          Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Да

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