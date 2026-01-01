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Больше не доступен
AJ3275D/12
Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают модели iPod/iPhone через разъем Lightning даже в защитных чехлах. Если хотите, просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится!
с коннектором Lightning
для iPod/iPhone
FM, два будильника
2 Вт
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Общая выходная мощность этой системы составляет 2 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.
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