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Больше не доступен
AJ3500/12
Радиочасы с большим дисплеем
Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию.
Большой дисплей
FM/MW, аналоговая настройка
Двойной будильник
Резервное сохранение времени/будильника
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.
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