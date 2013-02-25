  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Радиочасы

AJ3500/12
Общая оценка / 5
  • Радиочасы с большим дисплеем Радиочасы с большим дисплеем Радиочасы с большим дисплеем
    -{discount-value}

    Радиочасы

    AJ3500/12
    Общая оценка / 5

    Радиочасы с большим дисплеем

    Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Радиочасы с большим дисплеем

    Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию. Узнать обо всех преимуществах

    Радиочасы с большим дисплеем

    Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Радиочасы с большим дисплеем

    Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Радио и будильник

      Добавление аксессуаров

      Радиочасы

      Радиочасы

      Итого:

      Радиочасы с большим дисплеем

      • Большой дисплей
      • FM/MW, аналоговая настройка
      • Двойной будильник
      • Резервное сохранение времени/будильника
      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      Тюнер СВ/FM

      Тюнер СВ/FM

      Большой дисплей для удобства просмотра

      Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

      Подключение и автоматическая настройка времени

      Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.

      Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

      В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

      Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

      Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

      • Функции управления

        Будильники
        • Время двойного будильника
        • "Мягкий" будильник
        • Таймер отключения
        • Звуковой сигнал с радио
        • Звуковой сигнал-зуммер
        • Повтор сигнала (после пробуждения)
        • Повтор будильника через 24 часа
        Часы/версия
        Цифровые
        Тип дисплея
        5-и значный дисплей
        Расширенные функции часов
        Резервное питание часов
        Расширенные возможности дисплея
        Управление яркостью

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ

      • Звук

        Звуковая система
        Моно
        Регулятор громкости
        поворотный

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

      • Питание

        Количество батарей
        1
        Запасная батарея
        CR2032 (в комплекте)
        Источник питания
        220-230 В

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Ширина продукта
        180  мм
        Высота продукта
        87  мм
        Глубина продукта
        76  мм
        Ширина упаковки
        245  мм
        Высота упаковки
        104  мм
        Глубина упаковки
        84  мм
        Вес брутто
        0,68  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.