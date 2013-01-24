Другие продукты в комплекте
- Руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Мобильный телефон заряжается, пока вы спите
Заряжайтесь энергией по утрам благодаря этим радиочасам. Они одновременно заряжают мобильный телефон и устройство USB, обеспечивая необходимый заряд в любое время. В качестве сигнала будильника можно выбрать радио или зуммер, а двойной будильник позволяет при необходимости установить разное время пробуждения Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мобильный телефон заряжается, пока вы спите
Заряжайтесь энергией по утрам благодаря этим радиочасам. Они одновременно заряжают мобильный телефон и устройство USB, обеспечивая необходимый заряд в любое время. В качестве сигнала будильника можно выбрать радио или зуммер, а двойной будильник позволяет при необходимости установить разное время пробуждения Узнать обо всех преимуществах
Мобильный телефон заряжается, пока вы спите
Заряжайтесь энергией по утрам благодаря этим радиочасам. Они одновременно заряжают мобильный телефон и устройство USB, обеспечивая необходимый заряд в любое время. В качестве сигнала будильника можно выбрать радио или зуммер, а двойной будильник позволяет при необходимости установить разное время пробуждения Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мобильный телефон заряжается, пока вы спите
Заряжайтесь энергией по утрам благодаря этим радиочасам. Они одновременно заряжают мобильный телефон и устройство USB, обеспечивая необходимый заряд в любое время. В качестве сигнала будильника можно выбрать радио или зуммер, а двойной будильник позволяет при необходимости установить разное время пробуждения Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
Цена магазина Philips
Итого:
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.
В наши дни у многих есть по несколько USB-устройств. Такие устройства, как камеры, игровые приставки, мобильные телефоны и портативные музыкальные плееры, как правило, заряжаются через USB. В случае необходимости вы можете воспользоваться преобразователем соединителей micro/mini USB, чтобы через USB-концентратор на радио можно было зарядить еще больше гаджетов.
Ваш телефон будет полностью заряжен. Комплект радиочасов Philips включает в себя встроенный кабель с микро-разъемом USB, расположенный на задней панели. Он предоставляет доступ к зарядному устройству. Вам не потребуются дополнительные подключения, вы не потеряете кабель. Теперь можно оставить телефон на ночь рядом с собой и при этом зарядить его. Philips понимает вас без лишних слов.
Часы
Будильник
Тюнер/прием/передача
Функции управления
Звук
Питание
Размеры
Аксессуары