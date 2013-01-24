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    Радиочасы

    AJ4000B/12
    Общая оценка / 5
    • Мобильный телефон заряжается, пока вы спите Мобильный телефон заряжается, пока вы спите Мобильный телефон заряжается, пока вы спите
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      Радиочасы

      AJ4000B/12
      Общая оценка / 5

      Мобильный телефон заряжается, пока вы спите

      Заряжайтесь энергией по утрам благодаря этим радиочасам. Они одновременно заряжают мобильный телефон и устройство USB, обеспечивая необходимый заряд в любое время. В качестве сигнала будильника можно выбрать радио или зуммер, а двойной будильник позволяет при необходимости установить разное время пробуждения Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Радиочасы

      Мобильный телефон заряжается, пока вы спите

      Заряжайтесь энергией по утрам благодаря этим радиочасам. Они одновременно заряжают мобильный телефон и устройство USB, обеспечивая необходимый заряд в любое время. В качестве сигнала будильника можно выбрать радио или зуммер, а двойной будильник позволяет при необходимости установить разное время пробуждения Узнать обо всех преимуществах

      Мобильный телефон заряжается, пока вы спите

      Заряжайтесь энергией по утрам благодаря этим радиочасам. Они одновременно заряжают мобильный телефон и устройство USB, обеспечивая необходимый заряд в любое время. В качестве сигнала будильника можно выбрать радио или зуммер, а двойной будильник позволяет при необходимости установить разное время пробуждения Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Радиочасы

      Мобильный телефон заряжается, пока вы спите

      Заряжайтесь энергией по утрам благодаря этим радиочасам. Они одновременно заряжают мобильный телефон и устройство USB, обеспечивая необходимый заряд в любое время. В качестве сигнала будильника можно выбрать радио или зуммер, а двойной будильник позволяет при необходимости установить разное время пробуждения Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мобильный телефон заряжается, пока вы спите

        встроенный кабель micro-USB

        • Два порта USB для зарядки
        • FM, аналоговая настройка
        • Двойной будильник
        • Резервное сохранение времени/будильника
        Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

        Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

        Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

        Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

        Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Радио FM для прослушивания радиостанций

        Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.

        Заряжайте второе USB-устройство через встроенный концентратор USB

        В наши дни у многих есть по несколько USB-устройств. Такие устройства, как камеры, игровые приставки, мобильные телефоны и портативные музыкальные плееры, как правило, заряжаются через USB. В случае необходимости вы можете воспользоваться преобразователем соединителей micro/mini USB, чтобы через USB-концентратор на радио можно было зарядить еще больше гаджетов.

        Зарядка мобильного телефона с помощью встроенного кабеля с микро-разъемом USB

        Ваш телефон будет полностью заряжен. Комплект радиочасов Philips включает в себя встроенный кабель с микро-разъемом USB, расположенный на задней панели. Он предоставляет доступ к зарядному устройству. Вам не потребуются дополнительные подключения, вы не потеряете кабель. Теперь можно оставить телефон на ночь рядом с собой и при этом зарядить его. Philips понимает вас без лишних слов.

        Технические характеристики

        • Часы

          Тип
          Цифровые
          Экран
          светодиодный
          Цифры на дисплее
          4
          Формат времени
          24 ч

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Звуковой сигнал
          • FM-радио
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 мин.
          Повтор будильника через 24 часа
          Да
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Тюнер/прием/передача

          Аналоговая настройка
          Да
          Диапазоны тюнера
          FM
          Частотный диапазон
          87,5–108  МГц
          Антенна
          Антенна FM

        • Функции управления

          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая
          Регулировка громкости
          • Да
          • Поворотный
          Резервное питание для часов/будильника
          Да, с батареей 6F22 9 В

        • Звук

          Звуковая система
          моно
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          300 мВт

        • Питание

          Тип питания
          Сеть переменного тока
          Входная мощность (перем. ток)
          100–240 В, 50/60 Гц,
          Выходная мощность (перем. ток)
          6,5 в, 1,3 А
          Энергопотребление в режиме работы
          11 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 1 Вт
          Напряжение при зарядке через micro USB
          5 В
          Напряжение при зарядке через USB
          5 В
          Количество батарей
          1
          Тип элемента питания
          6F22 9 В
          Напряжение батареи
          9  В

        • Размеры

          Тип упаковки
          D-бокс
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          182 x 69 x 207 мм
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          173 x 159 x 64  мм
          Вес, включая упаковку
          0,64  кг
          Вес
          0,49  кг

        • Аксессуары

          Гарантия
          Гарантийный сертификат
          руководство пользователя
          Да

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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