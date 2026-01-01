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Больше не доступен

Радиочасы

AJ4000B/12

Мобильный телефон заряжается, пока вы спите

Заряжайтесь энергией по утрам благодаря этим радиочасам. Они одновременно заряжают мобильный телефон и устройство USB, обеспечивая необходимый заряд в любое время. В качестве сигнала будильника можно выбрать радио или зуммер, а двойной будильник позволяет при необходимости установить разное время пробуждения

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встроенный кабель micro-USB

Мобильный телефон заряжается, пока вы спите

  • Два порта USB для зарядки

  • FM, аналоговая настройка

  • Двойной будильник

  • Резервное сохранение времени/будильника

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

Технические характеристики

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