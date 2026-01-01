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Больше не доступен

Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

AJ6200D/12

Просыпайтесь под музыку с вашего iPod или iPhone

Воспроизводите музыку и заряжайте устройство iPod/iPhone через разъем Lightning с помощью этих стильных радиочасов Philips. Выходная мощность 5 Вт, дополнительный USB-разъем и цифровой FM-тюнер с предустановками. Большие переключатели на передней панели позволяют быстро установить время и будильник.

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Просыпайтесь под музыку с вашего iPod или iPhone

  • с коннектором Lightning

  • для iPod/iPhone

  • USB-порт для зарядки

  • 5 Вт, FM, два будильника

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Цифровая настройка FM с предустановками

Цифровая настройка FM с предустановками

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Дополнительный USB-разъем для зарядки еще одного смартфона или планшетного ПК

Технические характеристики

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