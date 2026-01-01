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док-станция для iPod/iPhone

AJ7040D/12

Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod или iPhone. Изящная док-станция оснащена динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Также можно настроить двойной будильник и просыпаться под радио или звуковой сигнал.

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Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone

Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone

Теперь, благодаря пульту ДУ "все в одном" от Philips можно без труда управлять сотнями композиций на аудиосистеме Philips и iPod/iPhone одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Понятное использование обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.

Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Технические характеристики

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