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Больше не доступен
AJ7040D/12
Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod или iPhone. Изящная док-станция оснащена динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Также можно настроить двойной будильник и просыпаться под радио или звуковой сигнал.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Теперь, благодаря пульту ДУ "все в одном" от Philips можно без труда управлять сотнями композиций на аудиосистеме Philips и iPod/iPhone одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Понятное использование обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
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