Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod или iPhone. Изящная док-станция оснащена динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Также можно настроить двойной будильник и просыпаться под радио или звуковой сигнал.