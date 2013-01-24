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    док-станция для iPod/iPhone

    AJ7040D/12
    Общая оценка / 5
    • Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
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      док-станция для iPod/iPhone

      AJ7040D/12
      Общая оценка / 5

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod или iPhone. Изящная док-станция оснащена динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Также можно настроить двойной будильник и просыпаться под радио или звуковой сигнал.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      док-станция для iPod/iPhone

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod или iPhone. Изящная док-станция оснащена динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Также можно настроить двойной будильник и просыпаться под радио или звуковой сигнал.

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod или iPhone. Изящная док-станция оснащена динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Также можно настроить двойной будильник и просыпаться под радио или звуковой сигнал.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      док-станция для iPod/iPhone

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod или iPhone. Изящная док-станция оснащена динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Также можно настроить двойной будильник и просыпаться под радио или звуковой сигнал.

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        док-станция для iPod/iPhone

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone

        Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone

        Теперь, благодаря пульту ДУ "все в одном" от Philips можно без труда управлять сотнями композиций на аудиосистеме Philips и iPod/iPhone одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Понятное использование обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

        Технические характеристики

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod mini
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения
          • iPod classic
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod 6-го поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPhone
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Перемотка вперед/назад
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке

        • Функции управления

          Часы/версия
          Цифровые
          Будильники
          • Повтор будильника через 24 часа
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Звуковой сигнал с радио
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          • Таймер отключения
          • двойной будильник

        • Звук

          Звуковая система
          Стерео
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 5 Вт
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          MP3-Link
          3,5 мм стереовход

        • Размеры

          Ширина продукта
          290  мм
          Высота продукта
          160  мм
          Глубина продукта
          113  мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер перем./пост. тока
          • руководство пользователя
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • руководство пользователя
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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