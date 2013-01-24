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    док-станция для iPod/iPhone

    AJ7045D/12
    Общая оценка / 5
    • Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
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      док-станция для iPod/iPhone

      AJ7045D/12
      Общая оценка / 5

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod/iPhone с разъемом Lightning. Изящная док-станция Philips оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция для iPod/iPhone

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod/iPhone с разъемом Lightning. Изящная док-станция Philips оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Узнать обо всех преимуществах

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod/iPhone с разъемом Lightning. Изящная док-станция Philips оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция для iPod/iPhone

      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod/iPhone с разъемом Lightning. Изящная док-станция Philips оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Узнать обо всех преимуществах

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        док-станция для iPod/iPhone

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

        благодаря этой док-станции

        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone
        • FM, два будильника
        • 20 Вт
        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone

        Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone

        Теперь, благодаря пульту ДУ "все в одном" от Philips можно без труда управлять сотнями композиций на аудиосистеме Philips и iPod/iPhone одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Понятное использование обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

        Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

        Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

        Технические характеристики

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          iPhone 5

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch 5 поколения
          • iPod nano 7 поколения

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPhone
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Перемотка вперед/назад

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Частотный диапазон
          87,5-108  МГц
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM

        • Часы

          Тип
          Цифровые
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Док-станция
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Повтор будильника через 24 часа
          Да
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 мин.
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Функции управления

          Пульт ДУ
          Многофункциональность
          Тип дисплея
          LED-дисплей
          Цвет подсветки
          Янтарный
          Расширенные возможности дисплея
          Управление яркостью
          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая

        • Звук

          Звуковая система
          Стерео
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Питание

          Электропитание
          100-240 В 50/60 Гц
          Тип питания
          10 В, 1,8 A

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          290 x 113 x 159  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          318 x 143 x 204 мм
          Вес
          1,5  кг
          Вес, включая упаковку
          2,08  кг

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Да
          Пульт ДУ
          Да
          Краткое руководство
          Да
          Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Да

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