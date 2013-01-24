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Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod/iPhone с разъемом Lightning. Изящная док-станция Philips оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod/iPhone с разъемом Lightning. Изящная док-станция Philips оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Узнать обо всех преимуществах
Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod/iPhone с разъемом Lightning. Изящная док-станция Philips оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod/iPhone с разъемом Lightning. Изящная док-станция Philips оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Узнать обо всех преимуществах
док-станция для iPod/iPhone
Цена магазина Philips
Итого:
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Теперь, благодаря пульту ДУ "все в одном" от Philips можно без труда управлять сотнями композиций на аудиосистеме Philips и iPod/iPhone одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Понятное использование обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.
Совместимость с iPhone
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Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
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Будильник
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Громкоговорители
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