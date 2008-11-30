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Начните день с любимой музыки и фотографий
Проснитесь под вашу любимую музыку или звуки природы и начните новый день с просмотра любимой фотографии. Радиочасы Philips позволяют просматривать фото и слушать музыку прямо с карты SD. А так же наслаждайтесь музыкой с помощью встроенного радио FM.
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Начните день с любимой музыки и фотографий
Проснитесь под вашу любимую музыку или звуки природы и начните новый день с просмотра любимой фотографии. Радиочасы Philips позволяют просматривать фото и слушать музыку прямо с карты SD. А так же наслаждайтесь музыкой с помощью встроенного радио FM.
Радиочасы
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Во многих часах предусмотрено несколько вариантов сигнала будильника. Что особенного в наших часах? Радиочасы Philips разбудят вас звуками природы, мелодией с радио или традиционным сигналом будильника. Вам хотелось бы проснуться под шум океана или под любимую мелодию? С этими радиочасами возможно все!
Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Цветной дисплей высокого разрешения с диагональю 8,9 см (3,5") позволяет легко просматривать отображаемую информацию. Теперь можно без труда прочитать время, дату и информацию о радиостанциях. Кроме этого, в качестве фона можно установить любимую фотографию.
Слушайте музыку или радиопередачи во время просмотра фотографий. Просто выберите в меню режим "Photo with music" (просмотр фотографий с музыкальным сопровождением), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь музыкой за просмотром фотографий. Радиочасы Philips оснащены разъемами для подключения USB-устройств и карт памяти SD, благодаря которым можно воспроизводить любимую музыку в формате MP3 и WMA, а также просматривать цифровые изображения на ЖК-дисплее.
Сохраняйте любимые фотографии на карте SD и просматривайте их в режиме слайд-шоу на радиочасах Philips. Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к фотографиям через слот для карт памяти SD. Просто вставьте карту памяти в специальный слот на радиочасах Philips, и цифровые фотографии будут появляться на экране. Оживите воспоминания с семьей и друзьями в любое время!
Радиочасы Philips оснащены слотом для карт памяти SD, с помощью которого можно воспроизводить любимую музыку в формате MP3 через динамики радиочасов на полной громкости.
Радиочасы Philips оснащены простой в использовании функцией, позволяющей установить любимую фотографию в качестве фона. Просыпаясь утром, вы видите не только время, но и фотографию близких. Какое отличное начало дня!
Звук
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Изображение/дисплей
Воспроизведение цифровых фотографий
Медианосители
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