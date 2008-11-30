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    Радиочасы

    AJL303/12
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    • Начните день с любимой музыки и фотографий Начните день с любимой музыки и фотографий Начните день с любимой музыки и фотографий
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      Радиочасы

      AJL303/12
      Общая оценка / 5

      Начните день с любимой музыки и фотографий

      Проснитесь под вашу любимую музыку или звуки природы и начните новый день с просмотра любимой фотографии. Радиочасы Philips позволяют просматривать фото и слушать музыку прямо с карты SD. А так же наслаждайтесь музыкой с помощью встроенного радио FM.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы

      Начните день с любимой музыки и фотографий

      Проснитесь под вашу любимую музыку или звуки природы и начните новый день с просмотра любимой фотографии. Радиочасы Philips позволяют просматривать фото и слушать музыку прямо с карты SD. А так же наслаждайтесь музыкой с помощью встроенного радио FM.

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        Радиочасы

        Радиочасы

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        Начните день с любимой музыки и фотографий

        Проснитесь под звуки природы и начните новый день

        Проснитесь под звуки природы и начните новый день

        Во многих часах предусмотрено несколько вариантов сигнала будильника. Что особенного в наших часах? Радиочасы Philips разбудят вас звуками природы, мелодией с радио или традиционным сигналом будильника. Вам хотелось бы проснуться под шум океана или под любимую мелодию? С этими радиочасами возможно все!

        Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

        Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

        Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Время двойного будильника

        Время двойного будильника

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        8,9 см (3,5") дисплей для отображения времени, даты и информации радиостанции

        8,9 см (3,5") дисплей для отображения времени, даты и информации радиостанции

        Цветной дисплей высокого разрешения с диагональю 8,9 см (3,5") позволяет легко просматривать отображаемую информацию. Теперь можно без труда прочитать время, дату и информацию о радиостанциях. Кроме этого, в качестве фона можно установить любимую фотографию.

        Слушайте музыку или радиопередачи во время просмотра фотографий

        Слушайте музыку или радиопередачи во время просмотра фотографий

        Слушайте музыку или радиопередачи во время просмотра фотографий. Просто выберите в меню режим "Photo with music" (просмотр фотографий с музыкальным сопровождением), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь музыкой за просмотром фотографий. Радиочасы Philips оснащены разъемами для подключения USB-устройств и карт памяти SD, благодаря которым можно воспроизводить любимую музыку в формате MP3 и WMA, а также просматривать цифровые изображения на ЖК-дисплее.

        Воспроизводите фотографии и слайдшоу рядом с кроватью

        Воспроизводите фотографии и слайдшоу рядом с кроватью

        Сохраняйте любимые фотографии на карте SD и просматривайте их в режиме слайд-шоу на радиочасах Philips. Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к фотографиям через слот для карт памяти SD. Просто вставьте карту памяти в специальный слот на радиочасах Philips, и цифровые фотографии будут появляться на экране. Оживите воспоминания с семьей и друзьями в любое время!

        Слот для карты SD или воспроизведение музыки в формате MP3

        Слот для карты SD или воспроизведение музыки в формате MP3

        Радиочасы Philips оснащены слотом для карт памяти SD, с помощью которого можно воспроизводить любимую музыку в формате MP3 через динамики радиочасов на полной громкости.

        Просыпайтесь и смотрите на фотографии близких

        Просыпайтесь и смотрите на фотографии близких

        Радиочасы Philips оснащены простой в использовании функцией, позволяющей установить любимую фотографию в качестве фона. Просыпаясь утром, вы видите не только время, но и фотографию близких. Какое отличное начало дня!

        • Звук

          Выходная мощность
          0,5 Вт RMS
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Звуковая система
          моно

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые форматы
          • MP3
          • WMA
          Поддерживаемые медианосители
          Карта памяти SD/MMC

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          FM
          Сохранение радиостанций
          20
          Улучшения тюнера
          автоматическая цифровая настройка

        • Комфорт

          Будильники
          двойной будильник
          Цвет подсветки
          белый
          Часы
          • аналоговые
          • Цифровые
          Улучшения часов
          • расслабляющая музыка
          • Просыпайтесь под любимую мелодию
          • просыпайтесь под звуки природы

        • Питание

          Входное напряжение пост. тока
          5  В
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Аксессуары

          Прочее
          • Краткое руководство пользователя
          • Инструкция по эксплуатации
          Кабели/подключение
          Адаптер перем./пост. тока
          Гарантия
          Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Глубина основного устройства
          38  миллиметра
          Высота основного устройства
          82  миллиметра
          Ширина основного устройства
          100  миллиметра

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          3.5  (дюймы)
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Разрешение
          320 (Ш) x 240 (В)

        • Воспроизведение цифровых фотографий

          Улучшение изображения
          демонстрация слайдов с воспр. MP3
          Формат сжатия изображений
          JPEG

        • Медианосители

          Доступ к карте памяти
          Слот для карты памяти стандарта SD/MMC

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