Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
Радиочасы AJT5300W обеспечивают заряд на целый день. Они выступают в качестве беспроводной АС, передавая музыку в потоковом режиме с любого Bluetooth-устройства. Пока вы спите, с помощью встроенных держателей можно заряжать любые смартфоны — iPhone или смартфоны с ОС Android. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
Радиочасы AJT5300W обеспечивают заряд на целый день. Они выступают в качестве беспроводной АС, передавая музыку в потоковом режиме с любого Bluetooth-устройства. Пока вы спите, с помощью встроенных держателей можно заряжать любые смартфоны — iPhone или смартфоны с ОС Android. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
Радиочасы AJT5300W обеспечивают заряд на целый день. Они выступают в качестве беспроводной АС, передавая музыку в потоковом режиме с любого Bluetooth-устройства. Пока вы спите, с помощью встроенных держателей можно заряжать любые смартфоны — iPhone или смартфоны с ОС Android. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
Радиочасы AJT5300W обеспечивают заряд на целый день. Они выступают в качестве беспроводной АС, передавая музыку в потоковом режиме с любого Bluetooth-устройства. Пока вы спите, с помощью встроенных держателей можно заряжать любые смартфоны — iPhone или смартфоны с ОС Android. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
Итого:
Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.
Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.
Беспроводная технология Bluetooth®
Совместимость
Часы
Будильник
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Подключения
Зарядка через USB
Питание
Размеры
Аксессуары
Зарядка
Громкоговорители