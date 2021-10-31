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Больше не доступен
AJT5300W/12
Bluetooth®
Универсальная зарядка
Двойной будильник
FM, цифровая настройка
Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.
Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
5.0
из 5
1
Отзыв
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Плюсы
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Минусы
Можно сказать, что цена несколько высокая
Этот отзыв про AJT5300W Радіогодинник
Этот отзыв про AJT5300W Радіогодинник