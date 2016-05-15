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Радиочасы

AJT5300W/12
Общая оценка / 5
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
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    Радиочасы

    AJT5300W/12
    Общая оценка / 5

    Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон

    Радиочасы AJT5300W обеспечивают заряд на целый день. Они выступают в качестве беспроводной АС, передавая музыку в потоковом режиме с любого Bluetooth-устройства. Пока вы спите, с помощью встроенных держателей можно заряжать любые смартфоны — iPhone или смартфоны с ОС Android. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон

    Радиочасы AJT5300W обеспечивают заряд на целый день. Они выступают в качестве беспроводной АС, передавая музыку в потоковом режиме с любого Bluetooth-устройства. Пока вы спите, с помощью встроенных держателей можно заряжать любые смартфоны — iPhone или смартфоны с ОС Android. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон

    Радиочасы AJT5300W обеспечивают заряд на целый день. Они выступают в качестве беспроводной АС, передавая музыку в потоковом режиме с любого Bluetooth-устройства. Пока вы спите, с помощью встроенных держателей можно заряжать любые смартфоны — iPhone или смартфоны с ОС Android. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон

    Радиочасы AJT5300W обеспечивают заряд на целый день. Они выступают в качестве беспроводной АС, передавая музыку в потоковом режиме с любого Bluetooth-устройства. Пока вы спите, с помощью встроенных держателей можно заряжать любые смартфоны — iPhone или смартфоны с ОС Android. Узнать обо всех преимуществах

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      Радиочасы

      Радиочасы

      Итого:

      Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон

      • Bluetooth®
      • Универсальная зарядка
      • Двойной будильник
      • FM, цифровая настройка
      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

      Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

      Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

      Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

      Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

      • Беспроводная технология Bluetooth®

        Версия
        2.1 + EDR
        Профили
        • A2DP
        • HFP
        • AVRCP
        Диапазон
        10 м (открытое пространство)

      • Совместимость

        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
        другими аудиоустройствами
        с Bluetooth 2.1 или выше

      • Часы

        Тип
        Цифровой дисплей
        Дисплей
        светодиодный
        Формат времени
        24 ч

      • Будильник

        Кол-во сигналов будильника
        2
        Отложенный сигнал (повтор будильника)
        Да, 9 мин.
        Таймер отключения
        15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

      • Тюнер/прием/передача

        Количество предустановок радиостанций
        20
        Антенна
        • Антенна FM
        • Антенна FM
        Частотный диапазон
        87,5–108  МГц
        Диапазоны тюнера
        • Цифровая настройка
        • FM

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Вверх/вниз
        Будильники
        • Звуковой сигнал-зуммер
        • Время двойного будильника
        • "Мягкий" будильник
        • Звуковой сигнал с радио
        • Повтор сигнала (после пробуждения)
        Яркость дисплея
        Высокая/средняя/низкая
        Таймер отключения
        Да

      • Подключения

        Аудиовход (3,5 мм)
        Да
        Микрофон
        Встроенный микрофон

      • Зарядка через USB

        Да
        Да
        5 В, 1 А
        Да

      • Питание

        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт
        Тип элемента питания
        AA
        Количество батарей
        2
        Запасная батарея
        AA (не входит в комплект)
        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        182 x 111 x 100  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        206 x 115 x 110 мм
        Вес брутто
        0,6  кг
        Вес нетто
        0,5  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантия
        Гарантийный талон

      • Зарядка

        USB-устройства
        5 В

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        1

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