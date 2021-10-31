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  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
  • Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон

Больше не доступен

Радиочасы

AJT5300W/12

5
| (1) Отзыв
Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон
Радиочасы AJT5300W обеспечивают заряд на целый день. Они выступают в качестве беспроводной АС, передавая музыку в потоковом режиме с любого Bluetooth-устройства. Пока вы спите, с помощью встроенных держателей можно заряжать любые смартфоны — iPhone или смартфоны с ОС Android.
Посмотреть все преимущества

Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон

  • Bluetooth®

  • Универсальная зарядка

  • Двойной будильник

  • FM, цифровая настройка

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.

Цифровая настройка FM с предустановками

Цифровая настройка FM с предустановками

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Плюсы

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Минусы

Можно сказать, что цена несколько высокая

Этот отзыв про AJT5300W Радіогодинник

Этот отзыв про AJT5300W Радіогодинник

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