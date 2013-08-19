  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    беспроводная акустическая док-станция

    AS170/12
    Общая оценка / 5
    • Передавайте музыку и заряжайте телефон Android Передавайте музыку и заряжайте телефон Android Передавайте музыку и заряжайте телефон Android
      -{discount-value}

      беспроводная акустическая док-станция

      AS170/12
      Общая оценка / 5

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      АС AS170 воспроизводит превосходный звук и позволяет быстро зарядить телефон Android. Совместимость со всеми Bluetooth-устройствами для простой потоковой передачи музыки. Кроме того, вы можете установить на устройстве любимую радиостанцию в качестве сигнала будильника. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      беспроводная акустическая док-станция

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      АС AS170 воспроизводит превосходный звук и позволяет быстро зарядить телефон Android. Совместимость со всеми Bluetooth-устройствами для простой потоковой передачи музыки. Кроме того, вы можете установить на устройстве любимую радиостанцию в качестве сигнала будильника. Узнать обо всех преимуществах

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      АС AS170 воспроизводит превосходный звук и позволяет быстро зарядить телефон Android. Совместимость со всеми Bluetooth-устройствами для простой потоковой передачи музыки. Кроме того, вы можете установить на устройстве любимую радиостанцию в качестве сигнала будильника. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      беспроводная акустическая док-станция

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      АС AS170 воспроизводит превосходный звук и позволяет быстро зарядить телефон Android. Совместимость со всеми Bluetooth-устройствами для простой потоковой передачи музыки. Кроме того, вы можете установить на устройстве любимую радиостанцию в качестве сигнала будильника. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Док-станция

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        беспроводная акустическая док-станция

        беспроводная акустическая док-станция

        Итого:

        Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

        • Bluetooth®
        • для Android
        • FM
        • 6 Вт
        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

        Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

        Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Универсальная конструкция FlexiDock подходит для любого телефона Android

        Новая АС Philips FlexiDock оснащена разъемом micro USB, который идеально подходит для любых телефонов Android. Телефон Android легко подключить к устройству благодаря особому дизайну док-разъема. Регулируйте положение разъема: перемещайте его вправо или влево, поворачивайте в любом направлении и подключайте телефон через порт micro USB. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB.

        Виджет позволяет легко выполнять Bluetooth-подключение на телефоне Android

        Виджет Philips Bluetooth Audio Connect можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. С его помощью вы с легкостью установите сопряжение мобильного устройства с любым аудиоустройством Philips c поддержкой Bluetooth. Чтобы автоматически добавить и подключить аудиоустройство Philips c поддержкой Bluetooth, коснитесь значка виджета. После установки соединения вы сможете изменить имя и значки. Этот виджет позволит подключаться сразу к нескольким аудиоустройствам Philips и переключаться между ними. Выберите нужное аудиоустройство Philips и воспроизводите музыку в потоковом режиме.

        Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

        • Совместимость

          разъем micro USB
          для зарядки любых телефонов Android
          потоковая передача музыки по Bluetooth
          • iPad 1
          • iPad 2
          • новый iPad
          • iPad mini
          • iPad с дисплеем Retina
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPod touch 3-го поколения или выше
          • Телефоны и планшеты на базе Android
          • другое устройство с поддержкой Bluetooth
          совместимость с
          Bluetooth версии 4.0 или ниже

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          6 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          2,1
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • SPP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м, прямая видимость
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Функции управления

          Часы/версия
          • Цифровые
          • 12/24 ч.
          Будильники
          • Звуковой сигнал с радио
          • Таймер отключения
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Повтор будильника через 24 часа
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          • двойной будильник

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Диапазоны тюнера
          FM

        • Размеры

          Вес, включая упаковку
          0,65  кг
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          219 x 116 x 156 мм

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

            Подпишитесь на нашу новостную рассылку

            Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

            Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

            *
            Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.