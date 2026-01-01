Виджет позволяет легко выполнять Bluetooth-подключение на телефоне Android

Виджет Philips Bluetooth Audio Connect можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. С его помощью вы с легкостью установите сопряжение мобильного устройства с любым аудиоустройством Philips c поддержкой Bluetooth. Чтобы автоматически добавить и подключить аудиоустройство Philips c поддержкой Bluetooth, коснитесь значка виджета. После установки соединения вы сможете изменить имя и значки. Этот виджет позволит подключаться сразу к нескольким аудиоустройствам Philips и переключаться между ними. Выберите нужное аудиоустройство Philips и воспроизводите музыку в потоковом режиме.