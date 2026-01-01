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Больше не доступен
AS170/12
Передавайте музыку и заряжайте телефон Android
АС AS170 воспроизводит превосходный звук и позволяет быстро зарядить телефон Android. Совместимость со всеми Bluetooth-устройствами для простой потоковой передачи музыки. Кроме того, вы можете установить на устройстве любимую радиостанцию в качестве сигнала будильника.
Bluetooth®
для Android
FM
6 Вт
Новая АС Philips FlexiDock оснащена разъемом micro USB, который идеально подходит для любых телефонов Android. Телефон Android легко подключить к устройству благодаря особому дизайну док-разъема. Регулируйте положение разъема: перемещайте его вправо или влево, поворачивайте в любом направлении и подключайте телефон через порт micro USB. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Виджет Philips Bluetooth Audio Connect можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. С его помощью вы с легкостью установите сопряжение мобильного устройства с любым аудиоустройством Philips c поддержкой Bluetooth. Чтобы автоматически добавить и подключить аудиоустройство Philips c поддержкой Bluetooth, коснитесь значка виджета. После установки соединения вы сможете изменить имя и значки. Этот виджет позволит подключаться сразу к нескольким аудиоустройствам Philips и переключаться между ними. Выберите нужное аудиоустройство Philips и воспроизводите музыку в потоковом режиме.
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