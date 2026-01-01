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Больше не доступен
AS360/12
Передавайте музыку и заряжайте телефон Android
АС AS360 в стильном корпусе воспроизводит превосходный звук. Выполняйте беспроводную потоковую передачу музыки с телефона по Bluetooth, заряжайте одно устройство или сразу несколько устройств при помощи USB-кабеля.
Bluetooth®
для Android
USB-порт для зарядки
10 Вт, от батареи или сети перем. тока
Виджет Philips Bluetooth Audio Connect можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. С его помощью вы с легкостью установите сопряжение мобильного устройства с любым аудиоустройством Philips c поддержкой Bluetooth. Чтобы автоматически добавить и подключить аудиоустройство Philips c поддержкой Bluetooth, коснитесь значка виджета. После установки соединения вы сможете изменить имя и значки. Этот виджет позволит подключаться сразу к нескольким аудиоустройствам Philips и переключаться между ними. Выберите нужное аудиоустройство Philips и воспроизводите музыку в потоковом режиме.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако АС Philips оснащена беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой AptX®, что обеспечивает воспроизведение мощного насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.
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