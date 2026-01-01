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Больше не доступен
AW1000/10
Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple.
Создайте беспроводную Hi-Fi-систему
Цифровой выход, аналоговые вход и выход
Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.
Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play
Отзывы
Napster доступна только в Германии и Великобритании.