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Больше не доступен

Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

AW1000/10

Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple.

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Одержимые звуком

Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

  • Создайте беспроводную Hi-Fi-систему

  • Цифровой выход, аналоговые вход и выход

Огромный мир музыкальных интернет-служб

Огромный мир музыкальных интернет-служб

Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.

Невероятное удобство и простота настройки

Невероятное удобство и простота настройки

Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

Поддержка потоковой передачи музыки через UPnP

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Примечания

  1. Napster доступна только в Германии и Великобритании.