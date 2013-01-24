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    Philips Fidelio

    Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

    AW1000/10
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    Fidelio
    • Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
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      Philips Fidelio Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

      AW1000/10
      Общая оценка / 5

      Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

      Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

      Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

      Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple. Узнать обо всех преимуществах

      Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

      Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

      Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

      Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

        Одержимые звуком

        • Создайте беспроводную Hi-Fi-систему
        • Цифровой выход, аналоговые вход и выход
        Невероятное удобство и простота настройки

        Невероятное удобство и простота настройки

        Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

        Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

        Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

        Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.

        Слушайте музыку через беспроводное подключение к домашней стереосистеме

        Слушайте музыку через беспроводное подключение к домашней стереосистеме

        Беспроводную систему Hi-Fi можно без труда подключить к имеющейся Hi-Fi-системе или домашнему кинотеатру и слушать музыку с компьютера, мобильного устройства или из Интернета.

        Огромный мир музыкальных интернет-служб

        Огромный мир музыкальных интернет-служб

        Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.

        Слушайте тысячи бесплатных интернет-радиостанций

        Слушайте тысячи бесплатных интернет-радиостанций

        Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Вам доступно более 30 000 интернет-радиостанций, а значит вы сможете слушать больше интересной музыки.

        Разнообразные возможности подключения для воспроизведения музыки с других плееров

        Разнообразные возможности подключения для воспроизведения музыки с других плееров

        На беспроводной системе Hi-Fi можно слушать музыку с других устройств через линейное подключение. Просто подключите свой MP3-, CD- или DVD-плеер к системе через выходной линейный разъем.

        Технические характеристики

        • Звук

          Регулятор громкости
          вверх/вниз

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • WMA
          • без DRM AAC (m4A)
          • eAAC+
          • FLAC
          Поддержка меток ID3
          Да
          Скорость передачи данных для MP3
          8—320 кбит/с и переменный битрейт
          Потоковая передача музыки
          • Интернет-радио
          • Музыкальные службы
          • ПК/MAC
          Частоты дискретизации
          8 — 48 кГц (MP3)

        • Подключения

          Беспроводное соединение
          • Беспроводная локальная сеть (802.11n)
          • Беспроводная локальная сеть (802.11g)
          • Беспроводная локальная сеть (802.11b)
          Беспроводное универсальное Plug & Play
          Клиент UPnP
          Проводная локальная сеть
          Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
          Кодирование/безопасность
          • WEP 128 бит
          • WEP 64 бит
          • WPA
          • WPS-PBC
          • WPS-PIN
          • WPA2
          Аудиоподключения
          • Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
          • Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
          • Коаксиальный цифровой аудиовыход
          • Оптический цифровой аудиовыход

        • Комфорт

          Клавиши сохраненных интернет-радиостанций
          Да

        • Приложение для смартфонов/планшетных ПК

          Название приложения
          AirStudio+ Lite, бесплатная загрузка из Apple App Store/Google Play

        • Аксессуары

          Инструкция по эксплуатации
          Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (доступно через Интернет)
          Гарантийная карточка
          Гарантийная карточка
          Адаптер переменного/постоянного тока
          110-240 В
          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          140 x 140 x 40 мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          261 x 182 x 84 мм
          Вес брутто
          1,4  фунта
          Вес нетто
          1  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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