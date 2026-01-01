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  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования

Больше не доступен

Philips FidelioБеспроводная АС Hi-Fi A3

AW3000/10

1 награда

Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На компактную АС с 4 излучателями Hi-Fi можно передавать музыку в беспроводном режиме — ощутите погружение в звук.

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Одержимые звуком

Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

  • Стереозвук высокой четкости

  • 36 Вт, четыре Hi-Fi-излучателя

  • Аналоговый вход

Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.

АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

АС оснащена расположенными под особым углом Hi-Fi-излучателями, которые охватывают широкую площадь, формируя панорамное, заполняющее пространство звучание. Особое положение излучателей обеспечивает непревзойденное динамичное звучание независимо от расположения слушателя в комнате. Благодаря уникальному дизайну АС великолепно впишутся в ваш интерьер.

Линейный аудиовход

Линейный аудиовход

Помимо беспроводного подключения к системе Philips через дополнительный линейный вход, можно подключать внешние аудиоисточники. Подключите АС через линейный вход, аудиовыход или разъем для наушников любого медиаплеера — это может быть проигрыватель CD/DVD, ТВ или MP3-плеер

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение AWARD-961310

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Примечания

  1. Napster доступна только в Германии и Великобритании.