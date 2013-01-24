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    Philips Fidelio

    Беспроводная АС Hi-Fi A5

    AW5000/10
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    3 награды
    Fidelio
    • Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
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      Philips Fidelio Беспроводная АС Hi-Fi A5

      AW5000/10
      Общая оценка / 5
      3 награды

      Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

      Слушайте свою музыкальную коллекцию в Hi-Fi-качестве на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi. Передавайте музыку на АС, оснащенную 4 Hi-Fi-излучателями, и ощутите полное погружение в мощный звук. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio Беспроводная АС Hi-Fi A5

      Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

      Слушайте свою музыкальную коллекцию в Hi-Fi-качестве на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi. Передавайте музыку на АС, оснащенную 4 Hi-Fi-излучателями, и ощутите полное погружение в мощный звук. Узнать обо всех преимуществах

      Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

      Слушайте свою музыкальную коллекцию в Hi-Fi-качестве на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi. Передавайте музыку на АС, оснащенную 4 Hi-Fi-излучателями, и ощутите полное погружение в мощный звук. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio Беспроводная АС Hi-Fi A5

      Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

      Слушайте свою музыкальную коллекцию в Hi-Fi-качестве на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi. Передавайте музыку на АС, оснащенную 4 Hi-Fi-излучателями, и ощутите полное погружение в мощный звук. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводная АС Hi-Fi A5

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

        Одержимые звуком

        • Стереозвук высокой четкости
        • 60 Вт, 4 Hi-Fi-излучателя
        • Аналоговый вход
        Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

        Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

        Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.

        АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

        АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

        АС оснащена расположенными под особым углом Hi-Fi-излучателями, которые охватывают широкую площадь, формируя панорамное, заполняющее пространство звучание. Особое положение излучателей обеспечивает непревзойденное динамичное звучание независимо от расположения слушателя в комнате. Благодаря уникальному дизайну АС великолепно впишутся в ваш интерьер.

        Линейный аудиовход

        Линейный аудиовход

        Помимо беспроводного подключения к системе Philips через дополнительный линейный вход, можно подключать внешние аудиоисточники. Подключите АС через линейный вход, аудиовыход или разъем для наушников любого медиаплеера — это может быть проигрыватель CD/DVD, ТВ или MP3-плеер

        Подлинное звучание благодаря 4 первоклассным излучателям

        Подлинное звучание благодаря 4 первоклассным излучателям

        АС оснащена двумя излучателями высоких частот и двумя Hi-Fi-излучателями средних частот. Эти первоклассные компоненты идеально расположены для воспроизведения динамичного объемного звучания.

        Огромный мир музыкальных интернет-служб

        Огромный мир музыкальных интернет-служб

        Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.

        Доступ к тысячам интернет-радиостанций

        Доступ к тысячам интернет-радиостанций

        Беспроводная система Fidelio Hi-Fi открывает вам доступ к более чем 30 000 интернет-радиостанций всего мира. Раздвиньте свои музыкальные горизонты — выбирайте разнообразные станции по жанру или стране или выберите любимую станцию из огромного списка. Все эти возможности очень просты в использовании — беспроводная система Fidelio Hi-Fi оснащена клавишами прямого доступа к любой радиостанции.

        Универсальность размещения в любом доме

        Универсальность размещения в любом доме

        Беспроводная АС Hi-Fi отличается продуманным дизайном, который отлично впишется в любой интерьер. Алюминиевая верхняя панель обеспечивает прочность и изящность конструкции, а излучатель оформлен качественным текстильным материалом.

        Быстрая и простая установка

        Не нужно быть экспертом в технике, чтобы настроить беспроводную АС Fidelio Hi-Fi — ваша система заработает уже через 5 минут после извлечения из коробки. Нам бы хотелось, чтобы вы как можно скорее насладились звучанием АС Fidelio, поэтому мы приложили все усилия, чтобы вы могли настроить систему в несколько простых этапов. К тому же, система Fidelio сама в понятной форме подскажет вам, что нужно сделать.

        Технические характеристики

        • Звук

          Улучшение звука
          • FullSound
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          Регулятор громкости
          вверх/вниз

        • Громкоговорители

          Типы громкоговорителей
          Встроенная
          АС с технологией разнонаправленных излучателей
          Да
          Встроенные АС
          4
          Излучатели
          • 2 купольных ВЧ-излучателя
          • 2 НЧ-излучателя 4,25"

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • WMA
          • без DRM AAC (m4A)
          • eAAC+
          • FLAC
          Частоты дискретизации
          8 — 48 кГц (MP3)
          Скорость передачи данных для MP3
          8—320 кбит/с и переменный битрейт
          Поддержка меток ID3
          Да
          Потоковая передача музыки
          • Интернет-радио
          • Музыкальные службы
          • ПК/MAC

        • Подключения

          Беспроводное соединение
          • Беспроводная локальная сеть (802.11n)
          • Беспроводная локальная сеть (802.11g)
          • Беспроводная локальная сеть (802.11b)
          Беспроводное универсальное Plug & Play
          Клиент UPnP
          Проводная локальная сеть
          Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
          Кодирование/безопасность
          • WEP 128 бит
          • WEP 64 бит
          • WPA
          • WPS-PBC
          • WPS-PIN
          • WPA2
          Аудиоподключения
          Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)

        • Комфорт

          Клавиши сохраненных интернет-радиостанций
          Да
          Крепление на стене
          Да

        • Приложение для смартфонов/планшетных ПК

          Название приложения
          AirStudio+ Lite, бесплатная загрузка из Apple App Store/Google Play

        • Аксессуары

          Инструкция по эксплуатации
          Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (доступно через Интернет)
          Гарантийная карточка
          Гарантийная карточка
          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          330 x 205 x 258 мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          360 x 249 x 317 мм
          Вес брутто
          6,5  фунта
          Вес нетто
          5  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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