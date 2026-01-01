Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
AW5000/10
Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
Слушайте свою музыкальную коллекцию в Hi-Fi-качестве на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi. Передавайте музыку на АС, оснащенную 4 Hi-Fi-излучателями, и ощутите полное погружение в мощный звук.
Стереозвук высокой четкости
60 Вт, 4 Hi-Fi-излучателя
Аналоговый вход
Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.
АС оснащена расположенными под особым углом Hi-Fi-излучателями, которые охватывают широкую площадь, формируя панорамное, заполняющее пространство звучание. Особое положение излучателей обеспечивает непревзойденное динамичное звучание независимо от расположения слушателя в комнате. Благодаря уникальному дизайну АС великолепно впишутся в ваш интерьер.
Помимо беспроводного подключения к системе Philips через дополнительный линейный вход, можно подключать внешние аудиоисточники. Подключите АС через линейный вход, аудиовыход или разъем для наушников любого медиаплеера — это может быть проигрыватель CD/DVD, ТВ или MP3-плеер
Награды
Отзывы
Napster доступна только в Германии и Великобритании.