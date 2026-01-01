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Больше не доступен

Беспроводные АС Hi-Fi A9

AW9000/10

Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве.

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Одержимые звуком

Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

  • Стереозвук высокой четкости

  • 100 Вт, 6 Hi-Fi-излучателей

  • Цифровой и аналоговый входы

Дополнительная свобода выбора благодаря цифровому и аналоговому входам

Дополнительная свобода выбора благодаря цифровому и аналоговому входам

Цифровой и аналоговый аудиовходы позволяют помимо беспроводных подключать другие различные источники. Подключите ТВ, Blu-ray-проигрыватель, игровую консоль или другой медиаплеер и наслаждайтесь Hi-Fi-звучанием через АС Philips

Быстрая и простая установка

Не нужно быть экспертом в технике, чтобы настроить беспроводную АС Fidelio Hi-Fi — ваша система заработает уже через 5 минут после извлечения из коробки. Нам бы хотелось, чтобы вы как можно скорее насладились звучанием АС Fidelio, поэтому мы приложили все усилия, чтобы вы могли настроить систему в несколько простых этапов. К тому же, система Fidelio сама в понятной форме подскажет вам, что нужно сделать.

АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

АС оснащена расположенными под особым углом Hi-Fi-излучателями, которые охватывают широкую площадь, формируя панорамное, заполняющее пространство звучание. Особое положение излучателей обеспечивает непревзойденное динамичное звучание независимо от расположения слушателя в комнате. Благодаря уникальному дизайну АС великолепно впишутся в ваш интерьер.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Примечания

  1. Napster доступна только в Германии и Великобритании.