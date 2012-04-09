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    Магнитола с CD

    AZ102P/12
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      Магнитола с CD

      AZ102P/12
      Общая оценка / 5

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      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Магнитола с CD

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      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

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        Магнитола с CD

        Магнитола с CD

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        • Красный
        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Стереотюнер FM/СВ (AM)

        Программирование 20 дорожек CD

        Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

        • Звук

          Выходная мощность
          2 x 1 Вт RMS
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Звуковая система
          стерео

        • Громкоговорители

          Решетки АС
          металл
          Количество встроенных АС
          2

        • Подключения

          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ

        • Комфорт

          Тип загрузчика
          сверху

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Количество батарей
          6
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Аксессуары

          Прочее
          Инструкция по эксплуатации
          Кабели/подключение
          шнур питания
          Гарантия
          Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Вес брутто
          2,1  кг
          Глубина основного устройства
          245  миллиметра
          Высота основного устройства
          123  миллиметра
          Вес
          1.7  кг
          Ширина основного устройства
          262  миллиметра
          Высота упаковки
          155  миллиметра
          Ширина упаковки
          284  миллиметра
          Глубина упаковки
          264  миллиметра

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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