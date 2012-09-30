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    Магнитола с CD

    AZ105N/12
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      Магнитола с CD

      AZ105N/12
      Общая оценка / 5

      Программируйте любимую музыку

      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Магнитола с CD

      Программируйте любимую музыку

      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

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        Магнитола с CD

        Магнитола с CD

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        Программируйте любимую музыку

        • Синий
        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Программирование 20 дорожек CD

        Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Режимы воспроизведения дисков
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Антенна
          Антенна FM

        • Звук

          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Выходная мощность
          2 x 1 Вт RMS

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          2
          Решетки АС
          металл

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Комфорт

          Тип загрузчика
          сверху

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Напряжение батареи
          1,5  В
          Количество батарей
          6
          Тип питания
          Переменный ток или батарея

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          шнур питания
          Прочее
          Краткое руководство пользователя
          Гарантия
          Гарантийная карточка

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          262 x 245 x 123  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          284 x 264 x 155 мм
          Вес продукта
          1,1  кг
          Вес, включая упаковку
          1,8  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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