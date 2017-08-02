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Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемой и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3.
Дизайн Lifestyle
MP3-CD
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Стереотюнер FM/СВ (AM)
Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Jackie15
02/08/2017
Україна
Стильный и компактный бумбокс
Стильно выглядит и хорошо играет музыку (радио и диски). Функционально слабоват, но послушать на кухне или на природе музыку всегда можно. При покупке очень понравился дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AZ1133 CD Soundmachine
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AZ1133 CD Soundmachine