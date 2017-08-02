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Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ1133/12

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемой и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3.

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Наслаждайтесь музыкой в любом месте

  • Дизайн Lifestyle

  • MP3-CD

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

Стереотюнер FM/СВ (AM)

CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

02/08/2017

Україна

Україна

Стильный и компактный бумбокс

Стильно выглядит и хорошо играет музыку (радио и диски). Функционально слабоват, но послушать на кухне или на природе музыку всегда можно. При покупке очень понравился дизайн.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AZ1133 CD Soundmachine

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AZ1133 CD Soundmachine

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