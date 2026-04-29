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Может ли устройство Philips записывать голос?
Как узнать какие дорожки запрограммированы?
Как очищать устройство от загрязнений?
Пропуск дорожек при воспроизведении CD
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