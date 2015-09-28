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    Магнитола с CD

    AZ215B/12
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте
      -{discount-value}

      Магнитола с CD

      AZ215B/12
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Насладитесь простотой и изысканностью этого устройства. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Насладитесь простотой и изысканностью этого устройства. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Насладитесь простотой и изысканностью этого устройства. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Насладитесь простотой и изысканностью этого устройства. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

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        Магнитола с CD

        Магнитола с CD

        - {discount-value}

        Итого:

        Наслаждайтесь музыкой в любом месте

        • Черный
        • 3 Вт
        • Цифровая настройка
        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

        Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

        Общая выходная мощность этой системы составляет 3 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

        Программирование 20 дорожек CD

        Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Режимы воспроизведения дисков
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Антенна
          Антенна FM
          Автоматическая цифровая настройка
          Да

        • Звук

          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Звуковая система
          стерео
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
          3 Вт

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          2
          Решетки АС
          металл

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Комфорт

          Тип загрузчика
          сверху

        • Питание

          Тип питания
          Переменный ток или батарея
          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Напряжение батареи
          1,5  В
          Количество батарей
          6

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          шнур питания
          Гарантия
          Гарантийный талон
          Прочее
          Инструкция по эксплуатации

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          252 x 232 x 124  миллиметра
          Вес продукта
          1  кг
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          280 x 260 x 160 мм
          Вес, включая упаковку
          1,6  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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