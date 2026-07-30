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Больше не доступен
AZ215B/12
Черный
3 Вт
Цифровая настройка
Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.
Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.
Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.
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