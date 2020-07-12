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  • Наслаждайтесь музыкой в любом месте
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Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ318B/12

4
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам.
Посмотреть все преимущества

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

  • Компактный дизайн

  • USB

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

20 предустановок радиостанций

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

12/07/2020

Україна

Україна

Приемнику не хватает жаростойкости

Приемник мне очень нравится. До сих пор видел у него только один недостаток - отсутствие разъема аудиовыхода (хотелось бы иногда слушать через наушники). Совсем идеальным был бы, если бы к диапазону FM (начинается с 88) был добавлен диапазон УКВ (начинается с 64). Позавчера занимался уборкой, отставил на подоконник. Вечером вспомнил, глянул - а приемник расплавился! Жара более 30 градусов, 8-ой этаж, окно выходит на юго-восток. Но что интересно - частоту станции показывает, звук воспроизводит (про CD можно забыть)! Интересно, а если бы я взял с собой эту магнитолу на пляж, она бы работала несколько часов под прямыми солнечными лучами - эффект был бы таким же? В общем, в инструкции надо предупреждать - боится солнечных лучей!

Плюсы

Цифровой; хороший звук; наличие CD, USB вход

Минусы

Боится солнечных лучей; нет аудиовыхода, чтобы подключить наушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AZ318B Магнитола с CD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AZ318B Магнитола с CD

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