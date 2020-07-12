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Больше не доступен
Компактный дизайн
USB
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Yuri_chess
12/07/2020
Україна
Приемнику не хватает жаростойкости
Приемник мне очень нравится. До сих пор видел у него только один недостаток - отсутствие разъема аудиовыхода (хотелось бы иногда слушать через наушники). Совсем идеальным был бы, если бы к диапазону FM (начинается с 88) был добавлен диапазон УКВ (начинается с 64). Позавчера занимался уборкой, отставил на подоконник. Вечером вспомнил, глянул - а приемник расплавился! Жара более 30 градусов, 8-ой этаж, окно выходит на юго-восток. Но что интересно - частоту станции показывает, звук воспроизводит (про CD можно забыть)! Интересно, а если бы я взял с собой эту магнитолу на пляж, она бы работала несколько часов под прямыми солнечными лучами - эффект был бы таким же? В общем, в инструкции надо предупреждать - боится солнечных лучей!
Плюсы
Цифровой; хороший звук; наличие CD, USB вход
Минусы
Боится солнечных лучей; нет аудиовыхода, чтобы подключить наушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AZ318B Магнитола с CD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AZ318B Магнитола с CD