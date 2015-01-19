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Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD. Узнать обо всех преимуществах
Магнитола с CD
Итого:
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.
Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Звук
Громкоговорители
Подключения
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
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