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    Магнитола с CD

    AZ700T/12
    Общая оценка / 5
    • Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
      -{discount-value}

      Магнитола с CD

      AZ700T/12
      Общая оценка / 5

      Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

      Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD. Узнать обо всех преимуществах

      Магнитола с CD

      Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

      Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

      Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD. Узнать обо всех преимуществах

      Магнитола с CD

      Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

      Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD. Узнать обо всех преимуществах

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        Магнитола с CD

        Магнитола с CD

        - {discount-value}

        Итого:

        Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

        • Технологии Bluetooth® и NFC
        • Прямой порт USB
        • 12 Вт
        Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

        Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

        Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

        Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

        Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

        Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

        Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

        Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

        Больше музыки благодаря цифровому FM-радиоприемнику с 20 предустановками станций

        Больше музыки благодаря цифровому FM-радиоприемнику с 20 предустановками станций

        Программирование 20 дорожек CD

        Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

        Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

        Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующего / предыдущего альбома
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Антенна
          Антенна FM

        • Звук

          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          поворотный регулятор (цифровой)
          Выходная мощность
          12 Вт макс.

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          2
          Решетки АС
          металл

        • Подключения

          USB
          Порт USB
          Разъем для наушников 3,5 мм
          Да
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Тип загрузчика
          сверху

        • Питание

          Тип элемента питания
          Батарея D (LR20)
          Напряжение батареи
          1,5  В
          Количество батарей
          6
          Тип питания
          Адаптер перем./пост. тока

        • Аксессуары

          Пульт ДУ
          Да
          Шнур питания
          Да
          Инструкция по эксплуатации
          Да
          Гарантия
          Гарантийный талон

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          435 x 271 x 170  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          469 x 197 x 311 мм
          Вес продукта
          2,9  кг
          Вес, включая упаковку
          4,11  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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