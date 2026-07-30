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  • Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
  • Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
  • Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
  • Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
  • Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
  • Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
  • Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
  • Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ700T/12

Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD.
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Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

  • Технологии Bluetooth® и NFC

  • Прямой порт USB

  • 12 Вт

Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Прямой порт USB для воспроизведения музыки MP3

Технические характеристики

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