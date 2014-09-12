Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Магнитола с CD

    AZB500/12
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте
      -{discount-value}

      Магнитола с CD

      AZB500/12
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Включайте музыку на полную во время поездок с этой портативной стереосистемой с поддержкой DAB, FM-радио и разных CD-форматов Узнать обо всех преимуществах

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Включайте музыку на полную во время поездок с этой портативной стереосистемой с поддержкой DAB, FM-радио и разных CD-форматов Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Включайте музыку на полную во время поездок с этой портативной стереосистемой с поддержкой DAB, FM-радио и разных CD-форматов Узнать обо всех преимуществах

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Включайте музыку на полную во время поездок с этой портативной стереосистемой с поддержкой DAB, FM-радио и разных CD-форматов Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Магнитола с CD

        Магнитола с CD

        - {discount-value}

        Итого:

        Наслаждайтесь музыкой в любом месте

        • Цифровое радиовещание (DAB)
        • CD
        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        DAB+, DAB и FM — полный набор для полного удовольствия!

        DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB+ или DAB не нужно запоминать частоту — настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

        Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

        Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

        Программирование 20 дорожек CD

        Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          RDS
          • Тип программы
          • Радиотекст
          • Название станции
          DAB/DAB+
          • Отображение информации
          • Меню
          • Интеллектуальный поиск
          Тип антенны
          Телескопический

        • Звук

          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Диаметр излучателя
          3"
          Регулятор громкости
          поворотный

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          • Повторное воспроизведение
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          Тип загрузчика
          Верхняя сторона
          Программируемые дорожки
          20

        • Подключения

          Линейный стереовход 3,5 мм
          (Аудиовход)

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК

        • Питание

          Электропитание
          220 В - 240 В
          Тип элемента питания
          LR14
          Напряжение батареи
          1,5  В
          Количество батарей
          6

        • Аксессуары

          Гарантия
          Гарантийный талон
          Инструкция по эксплуатации
          Многоязычное

        • Размеры

          Глубина упаковки
          158  миллиметра
          Высота упаковки
          275  миллиметра
          Ширина упаковки
          326  миллиметра
          Глубина продукта
          133  миллиметра
          Высота продукта
          240  миллиметра
          Ширина продукта
          300  миллиметра
          Вес
          2  кг
          Вес, включая упаковку
          2,4  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

            Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            * Промокод на 10% скидки мы пришлем вам на электронную почту, указанную в форме подписки, при условии первой регистриции такой электронной почты

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.