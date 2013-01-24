Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Магнитола с CD

AZB600/12
Общая оценка / 5
  • Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте
    -{discount-value}

    Магнитола с CD

    AZB600/12
    Общая оценка / 5

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Дайте второй шанс аудиокассетам с этой простой портативной аудиосистемой. Поддержка DAB-радио и поддержка музыкальных CD разных форматов позволит наслаждаться как новыми хитами, так и нестареющей классикой Узнать обо всех преимуществах

    Магнитола с CD

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Дайте второй шанс аудиокассетам с этой простой портативной аудиосистемой. Поддержка DAB-радио и поддержка музыкальных CD разных форматов позволит наслаждаться как новыми хитами, так и нестареющей классикой Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Дайте второй шанс аудиокассетам с этой простой портативной аудиосистемой. Поддержка DAB-радио и поддержка музыкальных CD разных форматов позволит наслаждаться как новыми хитами, так и нестареющей классикой Узнать обо всех преимуществах

    Магнитола с CD

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Дайте второй шанс аудиокассетам с этой простой портативной аудиосистемой. Поддержка DAB-радио и поддержка музыкальных CD разных форматов позволит наслаждаться как новыми хитами, так и нестареющей классикой Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все cd-sound

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      • Цифровое радиовещание (DAB)
      • CD
      • кассета
      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

      CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

      Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Кассетная дека с автостопом

      Кассетная дека с автостопом

      DAB+, DAB и FM — полный набор для полного удовольствия!

      DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB+ или DAB не нужно запоминать частоту — настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

      Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

      Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

      Программирование 20 дорожек CD

      Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

      Технические характеристики

      • Аудиовоспроизведение

        Тип загрузчика
        Верхняя сторона
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Режимы воспроизведения дисков
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        • Повторное воспроизведение
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        Программируемые дорожки
        20
        Количество дек
        1
        Технология кассетной деки
        Механическая

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Антенна
        Антенна FM
        DAB/DAB+
        • Отображение информации
        • Меню
        • Интеллектуальный поиск
        RDS
        • Тип программы
        • Радиотекст
        • Название станции

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 1 Вт
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Звуковая система
        Стерео
        Диаметр излучателя
        3"
        Регулятор громкости
        поворотный

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Комфорт

        Тип дисплея
        ЖК

      • Подключения

        Линейный стереовход 3,5 мм
        (Аудиовход)

      • Питание

        Тип элемента питания
        LR14
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        6
        Электропитание
        220 В - 240 В

      • Аксессуары

        Шнур питания
        Да
        Гарантия
        Гарантийный талон
        Инструкция по эксплуатации
        Да

      • Размеры

        Глубина упаковки
        158  миллиметра
        Высота упаковки
        275  миллиметра
        Ширина упаковки
        326  миллиметра
        Глубина продукта
        133  миллиметра
        Высота продукта
        240  миллиметра
        Ширина продукта
        300  миллиметра
        Вес
        2  кг
        Вес, включая упаковку
        2,4  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться