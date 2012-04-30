Наслаждайтесь музыкой с iPod/iPhone, где бы вы ни были

Слушайте музыку с iPod/iPhone на полной громкости. Магнитола с CD от Philips оснащена полнодиапазонной акустической системой с динамическим усилением НЧ — идеальное устройство, чтобы слушать музыку на ходу! Узнать обо всех преимуществах