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  • Сменная бритвенная головка для стайлера для тела
  • Сменная бритвенная головка для стайлера для тела
  • Сменная бритвенная головка для стайлера для тела
  • Сменная бритвенная головка для стайлера для тела
  • Сменная бритвенная головка для стайлера для тела
  • Сменная бритвенная головка для стайлера для тела
  • Сменная бритвенная головка для стайлера для тела
  • Сменная бритвенная головка для стайлера для тела
  • Сменная бритвенная головка для стайлера для тела
  • Сменная бритвенная головка для стайлера для тела

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

5
| (19) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Сменная бритвенная головка для стайлера для тела
Сменная бритвенная головка для стайлеров для тела серий BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
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Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Рекомендуется заменять каждые 12 месяца

Сменная бритвенная головка для стайлера для тела

  • Система бритья Triple Protect

  • Подходит для использования в душе

  • Заменяйте каждые 12 месяцев

Запатентованная технология режущего блока для бережного ухода за кожей

Запатентованная технология режущего блока для бережного ухода за кожей

Система бритья Triple Protect оснащена закругленными кончиками и сеткой с ромбовидными отверстиями, обеспечивающими дополнительный комфорт при соприкосновении с кожей, а также защитной насадкой, значительно снижающей риск раздражения.

Гладкое и чистое бритье до 0,2 мм

Гладкое и чистое бритье до 0,2 мм

Технология режущего блока обеспечивает гладкое и точное бритье волосков длиной более 0,2 мм. Головка стайлера оснащена сеткой с ромбовидными отверстиями, гарантирующей оптимальный результат и оставляющей на коже ощущение мягкости и свежести.

100 % защита от влаги для комфортного ухода за собой

100 % защита от влаги для комфортного ухода за собой

Стайлер полностью водонепроницаемый, поэтому его можно использовать для подравнивания как сухих, так и влажных волос. Наслаждайтесь удобным и комфортным уходом за собой и простой очисткой устройства каждый день.

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

19

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

18/11/2025

Україна

Україна

Рекомендую!

Користуюся уже кілька тижнів - дуже зручний і потужний тример. Добре голить волосся навіть у важкодоступних місцях, не подразнює шкіру, батареї вистачає надовго. Загалом я задоволений покупкою, рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

17/11/2025

Україна

Україна

Супер

Ідеально голить навіть делікатні ділянки тіла. Також тример зручний та потужний.

Плюсы

супер

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

13/11/2025

Україна

Україна

Купив тример і не пожалкував. Якість на висоті, шкіра гладенька, користуватись одне задоволення!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году. 