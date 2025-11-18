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Система бритья Triple Protect
Подходит для использования в душе
Заменяйте каждые 12 месяцев
Система бритья Triple Protect оснащена закругленными кончиками и сеткой с ромбовидными отверстиями, обеспечивающими дополнительный комфорт при соприкосновении с кожей, а также защитной насадкой, значительно снижающей риск раздражения.
Технология режущего блока обеспечивает гладкое и точное бритье волосков длиной более 0,2 мм. Головка стайлера оснащена сеткой с ромбовидными отверстиями, гарантирующей оптимальный результат и оставляющей на коже ощущение мягкости и свежести.
Стайлер полностью водонепроницаемый, поэтому его можно использовать для подравнивания как сухих, так и влажных волос. Наслаждайтесь удобным и комфортным уходом за собой и простой очисткой устройства каждый день.
5.0
из 5
19
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Denis27
18/11/2025
Україна
Часть акции
Рекомендую!
Користуюся уже кілька тижнів - дуже зручний і потужний тример. Добре голить волосся навіть у важкодоступних місцях, не подразнює шкіру, батареї вистачає надовго. Загалом я задоволений покупкою, рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Tuzik01
17/11/2025
Україна
Часть акции
Супер
Ідеально голить навіть делікатні ділянки тіла. Також тример зручний та потужний.
Плюсы
супер
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Аделіна
13/11/2025
Україна
Часть акции
Купив тример і не пожалкував. Якість на висоті, шкіра гладенька, користуватись одне задоволення!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году.