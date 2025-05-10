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Больше не доступен
Система комфортного скольжения
1 съемный гребень, 3 мм
8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
Безопасное и комфортное бритье в области подмышек, груди, живота, спины, плеч, паха и ног. Система комфортного скольжения захватывает и срезает волоски разной длины, без контакта с острыми лезвиями с кожей и без необходимости использования дополнительных аксессуаров. Двустороннее лезвие триммера подравнивает более длинные волоски, которые затем полностью сбриваются сеткой.
Система комфортного скольжения с гипоаллергенной сеткой и закругленными кончиками защищает кожу во время бритья.
В комплекте 1 гребень для подравнивания до 3 мм. Чтобы подровнять волоски до фиксированной длины 3 мм, установите гребень на бритвенную систему. Для подравнивания до минимальной длины бритвенную систему можно использовать без гребня. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.
4.6
из 5
43
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
Sergiy82
10/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Рекомендую
Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000
Positively
02/10/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Для тіла найкращій вибір
Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.
Плюсы
Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
ЛЕленка
02/08/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
триммер хорошо убирает волосы, не раздражает
легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.
Минусы
не сьемная головка, не понятно как чистить(
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году.