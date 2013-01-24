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Bodygroom series 3000

водонепроницаемый триммер для тела

BG2024/15
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  • Чистое бритье и комфортное подравнивание Чистое бритье и комфортное подравнивание Чистое бритье и комфортное подравнивание
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    Bodygroom series 3000 водонепроницаемый триммер для тела

    BG2024/15
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Чистое бритье и комфортное подравнивание

    Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и для заботы о коже. Система комфортного скольжения обеспечивает удобное бритье, а гребень 3 мм — точное подравнивание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bodygroom series 3000 водонепроницаемый триммер для тела

    Чистое бритье и комфортное подравнивание

    Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и для заботы о коже. Система комфортного скольжения обеспечивает удобное бритье, а гребень 3 мм — точное подравнивание. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистое бритье и комфортное подравнивание

      Для всех участков тела ниже шеи

      • Система комфортного скольжения
      • 1 гребень, 3 мм
      • 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
      Безопасное подравнивание и бритье на любых участках тела

      Безопасное подравнивание и бритье на любых участках тела

      Безопасное и комфортное бритье в области подмышек, груди, живота, спины, плеч, паха и ног. Система комфортного скольжения захватывает и срезает волоски разной длины без использования дополнительных приборов и контакта с острыми лезвиями. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волоски, которые затем сбриваются с помощью сетки — максимально точный результат.

      Закругленные кончики и гипоаллергенная сетка для комфорта кожи

      Закругленные кончики и гипоаллергенная сетка для комфорта кожи

      Система комфортного скольжения с гипоаллергенной сеткой и закругленными кончиками защищает кожу во время бритья.

      Гребень 3 мм для точного подравнивания в комплекте

      Гребень 3 мм для точного подравнивания в комплекте

      В комплекте имеется 1 гребень для подравнивания до 3 мм. Чтобы подровнять волоски до фиксированной длины 3 мм, установите гребень на бритвенную систему. Для подравнивания до минимальной длины бритвенную систему можно использовать без гребня. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.

      50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает 50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов для обработки всего тела. Индикатор указывает на статус зарядки, оповещая о низком или высоком уровне заряда.

      Удобная очистка и простое использование в обычных условиях или в душе

      Удобная очистка и простое использование в обычных условиях или в душе

      Комфортное использование и точный результат как в душе, так и в обычных условиях. Благодаря 100%-ной защите от влаги триммер для тела после использования можно просто промыть водой. Длинные волосы рекомендуется подравнивать сухими.

      Эргономичный дизайн для максимальной точности движений

      Эргономичный дизайн для максимальной точности движений

      Прорезиненное покрытие не скользит даже при намокании, обеспечивая точность движений как в душе, так и в обычных условиях.

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Режущий элемент
        Сетка и двусторонний триммер
        Комфорт для кожи
        • Система комфортного скольжения
        • Комфортная обработка чувствительных участков

      • Создайте свой стиль

        Количество установок длины
        1 фиксированная установка длины

      • Аксессуары

        Подставка
        Зарядное устройство

      • Удобство использования

        Безопасные настройки длины
        Да
        Использование на сухой и влажной коже
        • Водонепроницаемость и простая очистка
        • Можно промывать под водой
        При работе
        Питание от аккумулятора
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка

      • Питание

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный
        Время работы
        50 минут
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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