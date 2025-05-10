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  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
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  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание
  • Чистое бритье и комфортное подравнивание

Больше не доступен

Bodygroom series 3000Водонепроницаемый триммер для тела

BG2024/15

4.6
| (43) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Чистое бритье и комфортное подравнивание
Устройства серии 2000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами с заботой о коже. Система комфортного скольжения обеспечивает удобное бритье, а гребень 3 мм — точное подравнивание.
Посмотреть все преимущества

Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Для всех участков тела ниже шеи

Чистое бритье и комфортное подравнивание

  • Система комфортного скольжения

  • 1 съемный гребень, 3 мм

  • 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы

Безопасное подравнивание и бритье на любых участках тела

Безопасное подравнивание и бритье на любых участках тела

Безопасное и комфортное бритье в области подмышек, груди, живота, спины, плеч, паха и ног. Система комфортного скольжения захватывает и срезает волоски разной длины, без контакта с острыми лезвиями с кожей и без необходимости использования дополнительных аксессуаров. Двустороннее лезвие триммера подравнивает более длинные волоски, которые затем полностью сбриваются сеткой.

Закругленные кончики и гипоаллергенная сетка для комфорта кожи

Закругленные кончики и гипоаллергенная сетка для комфорта кожи

Система комфортного скольжения с гипоаллергенной сеткой и закругленными кончиками защищает кожу во время бритья.

Гребень 3 мм для точного подравнивания в комплекте

Гребень 3 мм для точного подравнивания в комплекте

В комплекте 1 гребень для подравнивания до 3 мм. Чтобы подровнять волоски до фиксированной длины 3 мм, установите гребень на бритвенную систему. Для подравнивания до минимальной длины бритвенную систему можно использовать без гребня. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

43

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

3

10/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Рекомендую

Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

02/10/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Для тіла найкращій вибір

Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.

Плюсы

Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

02/08/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

триммер хорошо убирает волосы, не раздражает

легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.

Минусы

не сьемная головка, не понятно как чистить(

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году. 