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    • Простая укладка волос любой длины Простая укладка волос любой длины Простая укладка волос любой длины

      3000 Series Фен-щетка

      BHA301/00

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      Простая укладка волос любой длины

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.

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      3000 Series Фен-щетка

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      3000 Series

      Фен-щетка

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      Простая укладка волос любой длины

      • 3 насадки
      • Керамическое покрытие с аргановым маслом
      Мощность 800 Вт для идеальной укладки

      Мощность 800 Вт для идеальной укладки

      Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

      ThermoBrush 22 мм для простого создания локонов

      ThermoBrush 22 мм для простого создания локонов

      Щетка ThermoBrush имеет малый диаметр 22 мм. Ширина отверстия делает ее идеальным решением для укладки и создания локонов.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

      Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

      Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

      Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

      Оцените удобство настройки с 3 режимами нагрева и 2 режимами скорости. Выбирайте между низкой и высокой скоростью работы с 3 режимами: холодный, бережный и высокий нагрев. Гибкость настройки обеспечивает мощный воздухопоток и бережный температурный режим для достижения желаемых результатов укладки.

      Холодный обдув для бережной сушки

      В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

      Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

      Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

      Щетка с аргановым маслом

      Этот фен-щетка оснащен керамическими щетками с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

      • Аксессуары

        ThermoBrush 22 мм
        Для простого создания локонов
        Термощетка диаметром 38 мм
        Для выпрямления и создания волн
        Насадка-концентратор
        Для направленного воздушного потока

      • Питание

        Напряжение
        220–240 В
        Мощность в ваттах
        800 Вт

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 м
        Количество настроек температуры
        3 режима нагрева и 2 скорости
        Питание выключено
        < 0,3 Вт

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Удобство использования

        Петелька для подвешивания
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Технологии бережного ухода

        Бережный температурный режим
        Да

      Badge-D2C

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