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BHA530/00
Разнообразные укладки с заботой о волосах
Фен-щетка Philips 5000 поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос.Узнать обо всех преимуществах
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Фен-щетка
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Технология равномерного распределения тепла обеспечивает максимальную защиту волос от перегрева и помогает им оставаться здоровыми и шелковистыми.
Фен-щетка обеспечивает постоянный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы обеспечивают антистатический эффект, что позволяет улучшить общее состояние волос и способствует закрытию волосяных чешуек, поэтому ваши волосы выглядят блестящими, прямыми и шелковистыми.
Оцените удобство настройки с 3 режимами нагрева и 2 режимами скорости. Выбирайте между низкой и высокой скоростью работы с 3 режимами: холодный, бережный и высокий нагрев. Гибкость настройки обеспечивает мощный воздухопоток и бережный температурный режим для достижения желаемых результатов укладки.
В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.
Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.
Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.
Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.
Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.
Расческа ля выпрямления волос предназначена для быстрого создания эффекта естественно прямых волос.
Добейтесь объема волос у корней со специальной насадкой для придания объема.
Этот фен-щетка с 5 насадками позволяет создавать самые разные образы — прямые волосы, имеющие естественный вид, локоны и объем у корней.
Аксессуары
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Технические характеристики
Обслуживание
Удобство использования
Технологии бережного ухода
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