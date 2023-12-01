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    • Разнообразные укладки с заботой о волосах Разнообразные укладки с заботой о волосах Разнообразные укладки с заботой о волосах
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      5000 Series Фен-щетка

      BHA530/00

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      Разнообразные укладки с заботой о волосах

      Фен-щетка Philips 5000 поможет с легкостью создавать укладку каждый день. Теплый воздух равномерно проходит через щетку, а система ионизации обеспечивает блеск и шелковистость ваших волос.

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      5000 Series Фен-щетка

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      5000 Series
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      5000 Series

      Фен-щетка

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      Разнообразные укладки с заботой о волосах

      • 5 насадок для укладки
      • Равномерное распределение тепла
      • В 4 раза больше ионов*
      • Керамическое покрытие с аргановым маслом
      Сокращение вероятности перегрева благодаря технологии равномерного распределения тепла

      Сокращение вероятности перегрева благодаря технологии равномерного распределения тепла

      Технология равномерного распределения тепла обеспечивает максимальную защиту волос от перегрева и помогает им оставаться здоровыми и шелковистыми.

      4-кратная ионизация*

      4-кратная ионизация*

      Фен-щетка обеспечивает постоянный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы обеспечивают антистатический эффект, что позволяет улучшить общее состояние волос и способствует закрытию волосяных чешуек, поэтому ваши волосы выглядят блестящими, прямыми и шелковистыми.

      Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

      Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

      Оцените удобство настройки с 3 режимами нагрева и 2 режимами скорости. Выбирайте между низкой и высокой скоростью работы с 3 режимами: холодный, бережный и высокий нагрев. Гибкость настройки обеспечивает мощный воздухопоток и бережный температурный режим для достижения желаемых результатов укладки.

      Холодный обдув для бережной сушки

      Холодный обдув для бережной сушки

      В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

      Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

      Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

      Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

      Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

      Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

      Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

      Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов

      Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов

      Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.

      Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

      Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

      Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

      Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

      Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

      Расческа ля выпрямления волос предназначена для быстрого создания эффекта естественно прямых волос.

      Насадка для придания объема волос у корней

      Насадка для придания объема волос у корней

      Добейтесь объема волос у корней со специальной насадкой для придания объема.

      5 насадок

      5 насадок

      Этот фен-щетка с 5 насадками позволяет создавать самые разные образы — прямые волосы, имеющие естественный вид, локоны и объем у корней.

      • Аксессуары

        Насадка-концентратор
        Для направленного воздушного потока
        Круглая щетка с убирающимися зубчиками
        Для эффектных локонов
        Насадка для выпрямления волос
        Для естественно прямых волос
        Насадка для придания объема
        Для придания объема у корней
        Круглая щетка 38 мм
        Для выпрямления и создания волн

      • Мощность

        Напряжение
        220–240 В
        Мощность в ваттах
        1000 Вт

      • Технические характеристики

        Количество настроек температуры
        3 режима нагрева и 2 скорости

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Удобство использования

        Петелька для подвешивания
        Да
        Длина кабеля
        2 м

      • Технологии бережного ухода

        Технология EHD
        Да
        Бережный температурный режим
        Да
        Ионная технология в 4 раза эффективнее
        *

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