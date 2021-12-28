КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты
  • Создавайте локоны своей мечты

StyleCare PrestigeАвтостайлер для завивки

BHB876/00

4.9
| (156) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Создавайте локоны своей мечты
Теперь вы легко можете создать локоны своей мечты благодаря инновационной интеллектуальной системе автостайлера StyleCare Prestige от Philips. Создавайте локоны своей мечты: можно захватывать более широкие пряди, сокращая время укладки в два раза*
Посмотреть все преимущества

+ Дополнительный сервис

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

В два раза более быстрая укладка*

Создавайте локоны своей мечты

  • С интеллектуальной системой завивки

  • в 2 раза более быстрая укладка

  • Вертикальное положение

  • Защитные лепестки

Интеллектуальная система завивки для создания безупречных укладок

Интеллектуальная система завивки для создания безупречных укладок

Наслаждайтесь безупречными укладками с интеллектуальной системой завивки, оснащенной новыми функциями. Создавайте восхитительные стойкие локоны одним нажатием кнопки благодаря двум защитным лепесткам с автоматическим вращением. Они бережно закручивают каждую прядь, будто ваши волосы находятся в надежных руках профессионального стилиста. Технология усовершенствованной завивки обеспечивает стойкость при более щадящей температуре. Щипцы удобны в использовании благодаря длинному корпусу, вертикальной ручке и открытой конструкции, повторяющей естественное направление роста волос.

Удлиненный корпус — в 2 раза более быстрая укладка

Удлиненный корпус — в 2 раза более быстрая укладка

Рабочая поверхность щипцов увеличена на 113 %* и захватывает в два раза больше волос. Создавать идеальные локоны теперь еще проще и быстрее.

Использование в вертикальном положении

Щипцы легко удерживать в вертикальном положении для создания идеальных симметричных локонов. Кнопки управления удобно расположены прямо на ручке. Благодаря изогнутой форме камеры для локонов можно использовать щипцы близко к коже головы.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.9

из 5

156

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

2

28/12/2021

Україна

Україна

Стайлер Филипс

Подарил муж на день рождения. Главный страх был, что будет путать волосы, все делала как в инструкции просто по картинкам. Результат супер! Волосы не путает, не обжигает, все быстро и просто. Рекомендую

Плюсы

Быстро, удобно, не путает волосы

Минусы

Пока нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 8000 Series BHB886/00 Автоматические щипцы с SenseIQ

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 8000 Series BHB886/00 Автоматические щипцы с SenseIQ

13/04/2019

Україна

Україна

Очень понравились кудряшки)

Получила данный девайс в подарок, всегда хотела для разнообразия делать кудряшки, но с обычными плойками и бигудями никак не получалось. С эти автостайлером на красивую причёску уходит всего полчаса на мои густые волосы. Очень довольна))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare Prestige BHB878/00 Автостайлер MoistureProtect

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare Prestige BHB878/00 Автостайлер MoistureProtect

05/03/2018

Україна

Україна

Виконує заявлену функцію створення локонів без побічних ефектів

Пристрій зручний та безпечний у використанні: мінімальний ризик опіків чи заплутування волосся. Схема використання проста, без зайвих "заморочок", все виходить з першого разу, не потрібно ніяких навичок (укладку може зробити моя 10-річна донька). Чудово, що він підходить для довгого волосся і створення крупніших природніх хвиль; на відміну від інших стайлерів, можна захопити довгі та не надто тонкі пасма. Для тих, хто не має навички чи терпіння крутити локони плойкою чи утюжком, а також для тих, у кого довге волосся, цей пристрій однозначно зекономить час і зусилля, і волосся не потрібно піддавати зайвій термічній обробці, оскільки потреба повторно завивати локон (якщо ви не перервали процес) - мінімальна, крім того, всі локони будуть одинаково гарні, оскільки весь процес відбувається автоматично: ви обираєте напрям обертів, температуру (три опції) та час (8, 10, 12секунд) і сигнал сповіщає про кінець процедури.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare Prestige BHB876/00 Автостайлер для завивки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare Prestige BHB876/00 Автостайлер для завивки

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

      1. в сравнении с Philips HPS940