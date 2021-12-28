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С интеллектуальной системой завивки
в 2 раза более быстрая укладка
Вертикальное положение
Защитные лепестки
Наслаждайтесь безупречными укладками с интеллектуальной системой завивки, оснащенной новыми функциями. Создавайте восхитительные стойкие локоны одним нажатием кнопки благодаря двум защитным лепесткам с автоматическим вращением. Они бережно закручивают каждую прядь, будто ваши волосы находятся в надежных руках профессионального стилиста. Технология усовершенствованной завивки обеспечивает стойкость при более щадящей температуре. Щипцы удобны в использовании благодаря длинному корпусу, вертикальной ручке и открытой конструкции, повторяющей естественное направление роста волос.
Рабочая поверхность щипцов увеличена на 113 %* и захватывает в два раза больше волос. Создавать идеальные локоны теперь еще проще и быстрее.
Щипцы легко удерживать в вертикальном положении для создания идеальных симметричных локонов. Кнопки управления удобно расположены прямо на ручке. Благодаря изогнутой форме камеры для локонов можно использовать щипцы близко к коже головы.
4.9
из 5
156
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
Василиса Степановна
28/12/2021
Україна
Стайлер Филипс
Подарил муж на день рождения. Главный страх был, что будет путать волосы, все делала как в инструкции просто по картинкам. Результат супер! Волосы не путает, не обжигает, все быстро и просто. Рекомендую
Плюсы
Быстро, удобно, не путает волосы
Минусы
Пока нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 8000 Series BHB886/00 Автоматические щипцы с SenseIQ
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 8000 Series BHB886/00 Автоматические щипцы с SenseIQ
Allusik
13/04/2019
Україна
Очень понравились кудряшки)
Получила данный девайс в подарок, всегда хотела для разнообразия делать кудряшки, но с обычными плойками и бигудями никак не получалось. С эти автостайлером на красивую причёску уходит всего полчаса на мои густые волосы. Очень довольна))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare Prestige BHB878/00 Автостайлер MoistureProtect
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare Prestige BHB878/00 Автостайлер MoistureProtect
Христина
05/03/2018
Україна
Виконує заявлену функцію створення локонів без побічних ефектів
Пристрій зручний та безпечний у використанні: мінімальний ризик опіків чи заплутування волосся. Схема використання проста, без зайвих "заморочок", все виходить з першого разу, не потрібно ніяких навичок (укладку може зробити моя 10-річна донька). Чудово, що він підходить для довгого волосся і створення крупніших природніх хвиль; на відміну від інших стайлерів, можна захопити довгі та не надто тонкі пасма. Для тих, хто не має навички чи терпіння крутити локони плойкою чи утюжком, а також для тих, у кого довге волосся, цей пристрій однозначно зекономить час і зусилля, і волосся не потрібно піддавати зайвій термічній обробці, оскільки потреба повторно завивати локон (якщо ви не перервали процес) - мінімальна, крім того, всі локони будуть одинаково гарні, оскільки весь процес відбувається автоматично: ви обираєте напрям обертів, температуру (три опції) та час (8, 10, 12секунд) і сигнал сповіщає про кінець процедури.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare Prestige BHB876/00 Автостайлер для завивки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare Prestige BHB876/00 Автостайлер для завивки
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
в сравнении с Philips HPS940