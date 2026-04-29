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StyleCare Prestige Автостайлер для завивки
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BHB876/00
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Использование щипцов Philips для завивки коротких волос
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Автоматические щипцы для завивки Philips издают звуки
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