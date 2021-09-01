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BHB887/00
Автоматическое создание прекрасных локонов
Автоматические щипцы для завивки Philips 8000 с технологией SenseIQ обеспечат завивку локонов всего за несколько секунд и сохранит 95 % естественной силы ваших волос**. Прекрасные и шелковистые локоны при каждой укладке.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автоматические щипцы с SenseIQ
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Технология Curl Boost станет для вас заменой профессиональному стилисту и позволит эффективно обрабатывать каждую прядь для создания ярких и долговечных локонов одним касанием кнопки. Результаты на уровне салона красоты — у вас дома.
Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 36 000 раз за сеанс укладки***, чтобы вы всегда могли наслаждаться укладкой с индивидуальными настройками тепла.
Умный микропроцессор анализирует и адаптирует температуру воздуха в режиме реального времени для создания превосходных локонов без перегрева волос.
Наша уникальная система сохраняет 95 % естественной силы ваших волос** и в 3 раза больше влаги****, чтобы ваши волосы оставались сильными, здоровыми, упругими и шелковистыми.
Уникальная открытая конструкция, теперь с более длинным цилиндром для завивки, для завивки вдвое большего количества волос за каждый проход*.
Защитные лепестки вращаются вместе с вашими волосами, аккуратно завивая их для создания ярких и долговечных локонов.
Отрицательно заряженные ионы устраняют статический заряд, тонизируют волосы и разглаживают кутикулы, делая волосы более шелковистыми и блестящими.
Сверхгладкая поверхность обеспечивает скольжение волос без трения и выдирания — оцените простое создание превосходных локонов.
Всегда достигайте желанного образа — от мягких волн до упругих кудрей. Выбирайте температуру 170, 190 или 210 °C для завивки прядей в течение 8, 10 или 12 секунд.
Звуковые сигналы оповещений помогут вовремя высвободить прядь по окончании завивки.
Бережно удаляйте остатки волос и другие частицы с поверхности цилиндра, защищая внутренние компоненты прибора.
Тип волос
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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