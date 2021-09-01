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    • Автоматическое создание прекрасных локонов Автоматическое создание прекрасных локонов Автоматическое создание прекрасных локонов
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      8000 Series Автоматические щипцы с SenseIQ

      BHB887/00

      Общая оценка / 5
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      Автоматическое создание прекрасных локонов

      Автоматические щипцы для завивки Philips 8000 с технологией SenseIQ обеспечат завивку локонов всего за несколько секунд и сохранит 95 % естественной силы ваших волос**. Прекрасные и шелковистые локоны при каждой укладке.

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      8000 Series Автоматические щипцы с SenseIQ

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      8000 Series
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      8000 Series

      Автоматические щипцы с SenseIQ

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      Автоматическое создание прекрасных локонов

      Прекрасные локоны без перегрева

      • Интеллектуальная система завивки
      • В два раза более быстрая укладка*
      • Сохраняют 95 % силы волос**
      • Завивка волос всего за 8 секунд
      Интеллектуальная система завивки для укладки без усилий

      Интеллектуальная система завивки для укладки без усилий

      Технология Curl Boost станет для вас заменой профессиональному стилисту и позволит эффективно обрабатывать каждую прядь для создания ярких и долговечных локонов одним касанием кнопки. Результаты на уровне салона красоты — у вас дома.

      Определяет температуру волос

      Определяет температуру волос

      Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 36 000 раз за сеанс укладки***, чтобы вы всегда могли наслаждаться укладкой с индивидуальными настройками тепла.

      Подстраивает температуру завивки

      Подстраивает температуру завивки

      Умный микропроцессор анализирует и адаптирует температуру воздуха в режиме реального времени для создания превосходных локонов без перегрева волос.

      Персональный уход за волосами

      Персональный уход за волосами

      Наша уникальная система сохраняет 95 % естественной силы ваших волос** и в 3 раза больше влаги****, чтобы ваши волосы оставались сильными, здоровыми, упругими и шелковистыми.

      Удлиненный корпус — в 2 раза более быстрая укладка

      Удлиненный корпус — в 2 раза более быстрая укладка

      Уникальная открытая конструкция, теперь с более длинным цилиндром для завивки, для завивки вдвое большего количества волос за каждый проход*.

      Защитные лепестки повторяют направление роста волос

      Защитные лепестки повторяют направление роста волос

      Защитные лепестки вращаются вместе с вашими волосами, аккуратно завивая их для создания ярких и долговечных локонов.

      Система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос без статического электричества

      Система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос без статического электричества

      Отрицательно заряженные ионы устраняют статический заряд, тонизируют волосы и разглаживают кутикулы, делая волосы более шелковистыми и блестящими.

      Сверхгладкая поверхность ролика бережно наматывает волосы

      Сверхгладкая поверхность ролика бережно наматывает волосы

      Сверхгладкая поверхность обеспечивает скольжение волос без трения и выдирания — оцените простое создание превосходных локонов.

      3 настройки температуры и 3 настройки времени для разных типов завивки

      3 настройки температуры и 3 настройки времени для разных типов завивки

      Всегда достигайте желанного образа — от мягких волн до упругих кудрей. Выбирайте температуру 170, 190 или 210 °C для завивки прядей в течение 8, 10 или 12 секунд.

      Автоматические оповещения помогут не забыть о важном

      Автоматические оповещения помогут не забыть о важном

      Звуковые сигналы оповещений помогут вовремя высвободить прядь по окончании завивки.

      Аксессуар для очистки обеспечит чистоту и плавную работу цилиндра

      Аксессуар для очистки обеспечит чистоту и плавную работу цилиндра

      Бережно удаляйте остатки волос и другие частицы с поверхности цилиндра, защищая внутренние компоненты прибора.

      • Тип волос

        Тип волос
        Да

      • Аксессуары

        Аксессуар для очистки корпуса
        Да

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        30 с
        Напряжение
        Универсальные параметры напряжения
        Длина кабеля
        2 м
        Температурный диапазон
        170 °C/190 °C/210 °C
        Настройки времени
        8 сек./10 сек./12 сек.
        Направления завивки
        Направо / чередование / налево

      • Особенности

        Автоотключение
        через 60 мин.
        Шнур на шарнире
        Да
        Покрытие нагревательных элементов
        Ультрагладкая поверхность
        Петелька для подвешивания
        Да
        Автоматическое вращение
        Да
        Направления вращения
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года

      Badge-D2C

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      • в сравнении с Philips HPS940
      • * при настройках: 170 °C, 12 секунд, средний результат после 3 месяцев использования
      • * * 50 раз/сек. на средний 12-минутный сеанс завивки
      • * * * по сравнению с щипцами для завивки Philips BHB864, одинаковый результат укладки
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