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BHB968/00
Потрясающая укладка — надолго
Встречайте стайлер Philips WavePro — ваш билет в мир изящных локонов и вьющихся прядей на весь день. Именно так — естественная укладка с завивкой продержится до 12 часов! А технология SenseIQ позаботится о температуре и времени укладки, чтобы ваши волосы оставались здоровыми и шелковистыми.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стайлер для волос с SenseIQ
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Наслаждайтесь результатами завивки с утра до ночи благодаря нашей уникальной технологии 360° Shaping. В отличие от многих других стайлеров, наше устройство удерживает горячий воздух внутри стенок корпуса, благодаря чему волосы нагреваются более равномерно. Поэтому локоны и витые пряди держат форму до 12 часов*.
Auto Wrap — это мягкий силиконовый захват, который направит прядь волос и обернет ее вокруг стержня щипцов для завивки. Просто положите прядь, нажмите и отпустите через 10 секунд, чтобы насладиться идеальным результатом завивки. 88 % пользователей Auto Wrap оценили бережный уход за своими волосами**.
Легко создавайте упругие кудри и роскошные витые пряди благодаря пяти режимам регулировки оправы корпуса. Оправу также можно вращать в обратном направлении для еще более натурального и стильного результата. 91 % пользователей согласны с тем, что после укладки стайлером WavePro прическа выглядит естественно***.
Наш стайлер обеспечивает быструю завивку благодаря тому, что волосы нагреваются точечно, и жар не рассеивается в воздухе, как у традиционных щипцов для завивки. Ваши волосы не испытают перегрева, и вы сможете насладиться стильной укладкой, которой хватит на весь день****.
Благодаря технологии SenseIQ и запатентованным датчикам стайлер сохранит природную силу ваших волос и удержит в них в 4 раза больше влаги******. Он 50 раз в секунду считывает их температуру и регулирует температуру нагрева, защищая волосы от перегрева.
Стайлер WavePro предлагает ряд полезных функций для еще более комфортной завивки волос. Датчики остановят устройство, если прядь будет слишком большой, а открытая конструкция защитит от спутывания. Звуковой сигнал уведомит вас о завершении завивки, а уникальная ручка L-образной формы обеспечит комфортный хват в руке для завивки без лишнего напряжения.
Ваши волосы станут еще более шелковистыми и сияющими благодаря отрицательно заряженным ионам, которые снимают статический заряд, повышают тонус волос и разглаживают их кутикулы во время укладки. Ионы в воде увлажняют волосы, чтобы они выглядели еще более здоровыми даже после укладки.
В режиме SenseIQ стайлер WavePro автоматически будет настраивать температуру и время завивки в зависимости от выбранного вами режима, однако вы сможете настроить температуру и вручную. Все в ваших руках — ради вашего спокойствия и идеальной завивки волос без их повреждения.
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