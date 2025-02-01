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    • Потрясающая укладка — надолго Потрясающая укладка — надолго Потрясающая укладка — надолго

      WavePro Styler 9000 Стайлер для волос с SenseIQ

      BHB968/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Потрясающая укладка — надолго

      Встречайте стайлер Philips WavePro — ваш билет в мир изящных локонов и вьющихся прядей на весь день. Именно так — естественная укладка с завивкой продержится до 12 часов! А технология SenseIQ позаботится о температуре и времени укладки, чтобы ваши волосы оставались здоровыми и шелковистыми.

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      WavePro Styler 9000 Стайлер для волос с SenseIQ

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      WavePro Styler 9000
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      WavePro Styler 9000

      Стайлер для волос с SenseIQ

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      Потрясающая укладка — надолго

      Упругие локоны и вьющиеся пряди до 12 часов

      • Технология 360° Shaping
      • Регулируемая оправа корпуса с 5 режимами
      • Технология SenseIQ
      • Ионизация
      Локоны и витые пряди на весь день

      Локоны и витые пряди на весь день

      Наслаждайтесь результатами завивки с утра до ночи благодаря нашей уникальной технологии 360° Shaping. В отличие от многих других стайлеров, наше устройство удерживает горячий воздух внутри стенок корпуса, благодаря чему волосы нагреваются более равномерно. Поэтому локоны и витые пряди держат форму до 12 часов*.

      Завивка прядей всего за несколько секунд

      Завивка прядей всего за несколько секунд

      Auto Wrap — это мягкий силиконовый захват, который направит прядь волос и обернет ее вокруг стержня щипцов для завивки. Просто положите прядь, нажмите и отпустите через 10 секунд, чтобы насладиться идеальным результатом завивки. 88 % пользователей Auto Wrap оценили бережный уход за своими волосами**.

      5 образов: от вьющихся до кучерявых волос

      5 образов: от вьющихся до кучерявых волос

      Легко создавайте упругие кудри и роскошные витые пряди благодаря пяти режимам регулировки оправы корпуса. Оправу также можно вращать в обратном направлении для еще более натурального и стильного результата. 91 % пользователей согласны с тем, что после укладки стайлером WavePro прическа выглядит естественно***.

      Быстрая укладка без перегрева волос

      Быстрая укладка без перегрева волос

      Наш стайлер обеспечивает быструю завивку благодаря тому, что волосы нагреваются точечно, и жар не рассеивается в воздухе, как у традиционных щипцов для завивки. Ваши волосы не испытают перегрева, и вы сможете насладиться стильной укладкой, которой хватит на весь день****.

      Сохраняет до 99 %***** естественной силы ваших волос

      Сохраняет до 99 %***** естественной силы ваших волос

      Благодаря технологии SenseIQ и запатентованным датчикам стайлер сохранит природную силу ваших волос и удержит в них в 4 раза больше влаги******. Он 50 раз в секунду считывает их температуру и регулирует температуру нагрева, защищая волосы от перегрева.

      Продуманный дизайн для комфортной завивки волос

      Продуманный дизайн для комфортной завивки волос

      Стайлер WavePro предлагает ряд полезных функций для еще более комфортной завивки волос. Датчики остановят устройство, если прядь будет слишком большой, а открытая конструкция защитит от спутывания. Звуковой сигнал уведомит вас о завершении завивки, а уникальная ручка L-образной формы обеспечит комфортный хват в руке для завивки без лишнего напряжения.

      Ионизация для гладких и шелковистых волос

      Ионизация для гладких и шелковистых волос

      Ваши волосы станут еще более шелковистыми и сияющими благодаря отрицательно заряженным ионам, которые снимают статический заряд, повышают тонус волос и разглаживают их кутикулы во время укладки. Ионы в воде увлажняют волосы, чтобы они выглядели еще более здоровыми даже после укладки.

      Комфортная укладка волос с SenseIQ

      Комфортная укладка волос с SenseIQ

      В режиме SenseIQ стайлер WavePro автоматически будет настраивать температуру и время завивки в зависимости от выбранного вами режима, однако вы сможете настроить температуру и вручную. Все в ваших руках — ради вашего спокойствия и идеальной завивки волос без их повреждения.

      • Аксессуары

        Аксессуар для очистки
        Да
        Инструмент для захвата прядей
        Да

      • Технические характеристики

        Цвет/отделка
        Белый шелк
        Длина шнура
        2 м
        Напряжение
        110-240 В
        Мощность в ваттах
        45–48  Вт
        Время нагрева
        30 с
        Вес
        527 г

      • Особенности

        Ионизация
        Отрицательно заряженные и водные ионы
        Настройки температуры
        170 °C, 190 °C, 210 °C, режим SenseIQ
        Настройки времени
        8 сек., 10 сек., 12 сек., режим SenseIQ
        Barrel
        Сверхгладкая керамика с кератином
        Направления завивки
        Левый, правый, попеременно

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Технология

        Система ионизации
        Отрицательно заряженные и водные ионы

      Badge-D2C

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      • Протестировано в лаборатории
      • * Протестировано на 32 пользователях из Польши в 2023 году
      • ** Протестировано на 32 пользователях из Польши в 2023 году
      • *** По сравнению с традиционными щипцами для завивки (BHB864, BHB868)
      • **** Оправа 30 мм и 35 мм — медианный результат после 1 месяца использования
      • ***** по сравнению с традиционными щипцами для завивки (BHB864, BHB868), одинаковая эффективность укладки
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