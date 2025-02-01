Потрясающая укладка — надолго

Встречайте стайлер Philips WavePro — ваш билет в мир изящных локонов и вьющихся прядей на весь день. Именно так — естественная укладка с завивкой продержится до 12 часов! А технология SenseIQ позаботится о температуре и времени укладки, чтобы ваши волосы оставались здоровыми и шелковистыми.