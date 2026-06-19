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1200 Вт
Компактный
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!
Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Этот компактный фен имеет 3 предустановленных режима температуры и скорости для быстрой, бережной сушки или холодного обдува.
4.8
из 5
37
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Pokypecb
19/06/2026
Україна
Зручний
З огляду на кількість позитивних відгуків закралась думка,що це товар сумнівної якості. Але на щастя я помилився!!Дякую за безкоштовну та швидку доставку. Все як має бути,чек,гарантія з штампом,паспорт! Купував для доньки в подорож. Якістю товару задоволений,донька буде в захваті! Ще раз дякую!!👍
Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
Date of Use 2026-06-19
Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
Date of Use 2026-06-19
Sowa_d
15/10/2024
Україна
Компактний
Не дивлячись на потужність 1200w, фен добре та швидко сушить волосся, мені вистачає 10 хвилин на середню довжину волосся. Звичайним феном з потужністю 2200w, сушила по 20-25 хвилин. Мені подобається!
Плюсы
Після мого попереднього фену, цей тихенький
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
AnnN2119
10/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Якість за доступною ціною
Приємні ціни,якість!Зручність та легксть у оформленні замовлення! Швидка доставка!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.