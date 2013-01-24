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EssentialCare

Фен

BHC010/10
Общая оценка / 5
  • Бережный уход за волосами Бережный уход за волосами Бережный уход за волосами
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    EssentialCare Фен

    BHC010/10
    Общая оценка / 5

    Бережный уход за волосами

    Новый фен Philips Essential Care имеет приятный компактный дизайн и высокую мощность 1200 Вт, которая позволяет бережно и быстро высушить волосы. Он оснащен удобными настройками, предназначенными для различных случаев и обеспечивающими дополнительную защиту волос. Узнать обо всех преимуществах

    EssentialCare Фен

    Бережный уход за волосами

    Новый фен Philips Essential Care имеет приятный компактный дизайн и высокую мощность 1200 Вт, которая позволяет бережно и быстро высушить волосы. Он оснащен удобными настройками, предназначенными для различных случаев и обеспечивающими дополнительную защиту волос. Узнать обо всех преимуществах

    Бережный уход за волосами

    Новый фен Philips Essential Care имеет приятный компактный дизайн и высокую мощность 1200 Вт, которая позволяет бережно и быстро высушить волосы. Он оснащен удобными настройками, предназначенными для различных случаев и обеспечивающими дополнительную защиту волос. Узнать обо всех преимуществах

    EssentialCare Фен

    Бережный уход за волосами

    Новый фен Philips Essential Care имеет приятный компактный дизайн и высокую мощность 1200 Вт, которая позволяет бережно и быстро высушить волосы. Он оснащен удобными настройками, предназначенными для различных случаев и обеспечивающими дополнительную защиту волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Бережный уход за волосами

      • 1200 Вт
      • Компактный
      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

      Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

      Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

      Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      3 удобных запрограммированных режима сушки

      3 удобных запрограммированных режима сушки

      Этот компактный фен имеет 3 предустановленных режима температуры и скорости для быстрой, бережной сушки или холодного обдува.

      Режим холодного обдува для бережной сушки

      Режим холодного обдува для бережной сушки

      Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при относительно низкой температуре, сокращая риск повреждения. Идеально подходит для тонких, сухих и поврежденных волос. Ваш выбор в летний сезон!

      Компактный дизайн для удобного использования и переноски

      Компактный дизайн для удобного использования и переноски

      Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании.

      Режим сильного обдува для эффективной и бережной сушки волос

      Режим сильного обдува для эффективной и бережной сушки волос

      Режим сильного обдува (II) обеспечивает более высокую температуру и мощный поток воздуха. Несмотря на компактный размер, благодаря высокой мощности 1200 Вт вы сможете быстро и бережно высушить волосы.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту. Сочетание оптимальной мощности воздушного потока и температуры позволит быстро высушить волосы без перегрева, сохранив естественный уровень влажности. Волосы остаются блестящими и здоровыми.

      Направленный поток воздуха позволит создать идеальную прическу

      Направленный поток воздуха позволит создать идеальную прическу

      Направленный поток воздуха позволит создать идеальную прическу

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1200  Вт
        Длина шнура
        1,5  м
        напряжение
        220 В

      • Особенности

        Складная ручка
        ДА
        Петелька для хранения прибора
        Да

      • Аксессуары

        Аксессуары
        Насадка

      Eco passport

      Свидетельством успеха Philips EcoVision является то, что компания включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Мы поддерживаем различные глобальные инициативы, такие как Глобальный договор ООН, который содержит 10 универсальных принципов в сфере прав человека и окружающей среды. Создавая экологичный дизайн, мы руководствуемся Программой повышения экологичности, чтобы показать, как использование продукта влияет на окружающую среду. Узнайте больше о Программе повышения экологичности. Узнайте подробнее о наших экостандартах

      • Упаковка
        Оптимизация упаковки также является пунктом Программы повышения экологичности Philips. Упаковка — первое, что видят покупатели, однако она не играет такой роли для экологии, как энергопотребление и используемые для производства материалы.

        • Картон: 59,00  г
        • Пластик: 4,00  г
        • Процентное содержание переработанного сырья: 0  %

      • Утилизация
        Мы разрабатываем такую упаковку, которую можно с легкостью утилизировать и переработать. Там, где это возможно, компания Philips использует вторично переработанный пластик и другие материалы. Мы также выступаем за применение материалов, пригодных для повторного использования.

        • Переработанные железосодержащие металлы: 0  %
        • Переработанные железонесодержащие металлы: 0  %
        • Переработанный пластик: 0  %

      • Вес
        Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.

        • Вес продукта: 290,00  г
        • Вес аксессуаров: 13,20  г

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      Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

      Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

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