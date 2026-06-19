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  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами
  • Бережный уход за волосами

EssentialCareФен

BHC010/10

4.8
| (37) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Бережный уход за волосами
Новый фен Philips Essential Care имеет приятный компактный дизайн и высокую мощность 1200 Вт, которая позволяет бережно и быстро высушить волосы. Он оснащен удобными настройками, предназначенными для различных случаев и обеспечивающими дополнительную защиту волос.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Бережный уход за волосами

  • 1200 Вт

  • Компактный

Складная ручка для удобства использования в поездках

Складная ручка для удобства использования в поездках

Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

3 удобных запрограммированных режима сушки

3 удобных запрограммированных режима сушки

Этот компактный фен имеет 3 предустановленных режима температуры и скорости для быстрой, бережной сушки или холодного обдува.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.8

из 5

37

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
1

19/06/2026

Україна

Україна

Зручний

З огляду на кількість позитивних відгуків закралась думка,що це товар сумнівної якості. Але на щастя я помилився!!Дякую за безкоштовну та швидку доставку. Все як має бути,чек,гарантія з штампом,паспорт! Купував для доньки в подорож. Якістю товару задоволений,донька буде в захваті! Ще раз дякую!!👍

Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

Date of Use 2026-06-19

Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

Date of Use 2026-06-19

15/10/2024

Україна

Україна

Компактний

Не дивлячись на потужність 1200w, фен добре та швидко сушить волосся, мені вистачає 10 хвилин на середню довжину волосся. Звичайним феном з потужністю 2200w, сушила по 20-25 хвилин. Мені подобається!

Плюсы

Після мого попереднього фену, цей тихенький

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

10/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Якість за доступною ціною

Приємні ціни,якість!Зручність та легксть у оформленні замовлення! Швидка доставка!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 