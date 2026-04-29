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Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Как очищать стайлер для волос Philips?
Стайлер для волос Philips отключается во время работы
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
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