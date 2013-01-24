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DryCare Essential

Фен

BHD003/00
Общая оценка / 5
  • Сушка и укладка волос без усилий Сушка и укладка волос без усилий Сушка и укладка волос без усилий
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    DryCare Essential Фен

    BHD003/00
    Общая оценка / 5

    Сушка и укладка волос без усилий

    Фен Philips Essential не только быстро сушит волосы, но и помогает создавать нужную укладку. Этот компактный фен можно легко использовать как дома, так и в пути. Получайте прекрасные результаты в любом месте без повреждения волос. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Essential Фен

    Сушка и укладка волос без усилий

    Фен Philips Essential не только быстро сушит волосы, но и помогает создавать нужную укладку. Этот компактный фен можно легко использовать как дома, так и в пути. Получайте прекрасные результаты в любом месте без повреждения волос. Узнать обо всех преимуществах

    Сушка и укладка волос без усилий

    Фен Philips Essential не только быстро сушит волосы, но и помогает создавать нужную укладку. Этот компактный фен можно легко использовать как дома, так и в пути. Получайте прекрасные результаты в любом месте без повреждения волос. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Essential Фен

    Сушка и укладка волос без усилий

    Фен Philips Essential не только быстро сушит волосы, но и помогает создавать нужную укладку. Этот компактный фен можно легко использовать как дома, так и в пути. Получайте прекрасные результаты в любом месте без повреждения волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Сушка и укладка волос без усилий

      • 1400 Вт
      1400 Вт для быстрой и бережной сушки

      1400 Вт для быстрой и бережной сушки

      Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      2 режима скорости для бережной сушки

      2 режима скорости для бережной сушки

      Этот фен имеет 2 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

      Складная ручка для удобного хранения

      Складная ручка для удобного хранения

      Этот фен оснащен складной ручкой, поэтому его удобно брать с собой.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Концентратор обеспечивает направленный поток воздуха в определенные области. Это позволяет добавить финальные штрихи или создать идеальную укладку, завершающую ваш образ.

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

      2 года гарантии по всему миру

      2 года гарантии по всему миру

      Международная гарантия 2 года.

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1400  Вт
        напряжение
        220—240 В
        Длина шнура
        1,8  м
        Мотор
        DC-мотор

      • Особенности

        Настройки
        2 режима скорости
        Складная ручка
        Да
        Насадка/концентратор
        Да
        Компактный дизайн
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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