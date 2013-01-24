Сушка и укладка волос без усилий

Фен Philips Essential не только быстро сушит волосы, но и помогает создавать нужную укладку. Этот компактный фен можно легко использовать как дома, так и в пути. Получайте прекрасные результаты в любом месте без повреждения волос. Узнать обо всех преимуществах