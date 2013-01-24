Сушка и укладка волос без усилий
Фен Philips Essential не только быстро сушит волосы, но и помогает создавать нужную укладку. Этот компактный фен можно легко использовать как дома, так и в пути. Получайте прекрасные результаты в любом месте без повреждения волос. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сушка и укладка волос без усилий
Фен Philips Essential не только быстро сушит волосы, но и помогает создавать нужную укладку. Этот компактный фен можно легко использовать как дома, так и в пути. Получайте прекрасные результаты в любом месте без повреждения волос. Узнать обо всех преимуществах
Сушка и укладка волос без усилий
Фен Philips Essential не только быстро сушит волосы, но и помогает создавать нужную укладку. Этот компактный фен можно легко использовать как дома, так и в пути. Получайте прекрасные результаты в любом месте без повреждения волос. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сушка и укладка волос без усилий
Фен Philips Essential не только быстро сушит волосы, но и помогает создавать нужную укладку. Этот компактный фен можно легко использовать как дома, так и в пути. Получайте прекрасные результаты в любом месте без повреждения волос. Узнать обо всех преимуществах
Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Этот фен имеет 2 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.
Этот фен оснащен складной ручкой, поэтому его удобно брать с собой.
Концентратор обеспечивает направленный поток воздуха в определенные области. Это позволяет добавить финальные штрихи или создать идеальную укладку, завершающую ваш образ.
Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.
Международная гарантия 2 года.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание