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DryCare

Фен Pro

BHD274/00
Общая оценка / 5
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
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    DryCare Фен Pro

    BHD274/00
    Общая оценка / 5

    Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос

    Фен Philips Pro оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим скорость воздушного потока до 130 км/ч* для быстрой и профессиональной сушки. Он также имеет функцию ThermoProtect, поддерживающую оптимальную температуру и защищающую волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Фен Pro

    Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос

    Фен Philips Pro оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим скорость воздушного потока до 130 км/ч* для быстрой и профессиональной сушки. Он также имеет функцию ThermoProtect, поддерживающую оптимальную температуру и защищающую волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос

    Фен Philips Pro оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим скорость воздушного потока до 130 км/ч* для быстрой и профессиональной сушки. Он также имеет функцию ThermoProtect, поддерживающую оптимальную температуру и защищающую волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Фен Pro

    Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос

    Фен Philips Pro оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим скорость воздушного потока до 130 км/ч* для быстрой и профессиональной сушки. Он также имеет функцию ThermoProtect, поддерживающую оптимальную температуру и защищающую волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос

      • Мощный AC-мотор
      • Мощность сушки 2200 Вт
      • Скорость воздушного потока до 130 км/ч*
      • Вдвое больше ионов** для блеска волос
      Быстрая сушка, мощный АС-мотор

      Быстрая сушка, мощный АС-мотор

      Фен Philips Pro оснащен мощным AC-мотором, который разработан для профессионального использования. Скорость потока воздуха достигает 130 км/ч* для быстрой и эффективной укладки.

      Высокая мощность 2200 Вт для быстрой сушки

      Высокая мощность 2200 Вт для быстрой сушки

      Этот фен Pro мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      В 2 раза больше ионов** для гладких, блестящих волос

      В 2 раза больше ионов** для гладких, блестящих волос

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые. Ионизация обеспечивается усовершенствованным ионизатором, излучающим в два раза больше ионов** по сравнению со стандартными ионизаторами. Полноценная забота о каждом волоске от корней до самых кончиков.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува Cool Shot обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха. Этот прием используется для закрепления укладки.

      6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

      6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

      Скорость и температура легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают оптимальный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Насадка-концентратор 9 мм: направленный поток воздуха для великолепной укладки

      Насадка-концентратор 9 мм: направленный поток воздуха для великолепной укладки

      Насадка-концентратор с отверстием 9 мм обеспечивает направленный поток воздуха для точной фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка при использовании щетки во время сушки и укладки.

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        Функция ThermoProtect
        Да
        Ионизация для бережной сушки
        В 2 раза больше ионов

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Петелька для хранения прибора
        Да
        Режимы температуры/скорости
        6
        6
        Складная ручка
        Нет

      • Технические характеристики

        напряжение
        220  В
        Частота
        50–60  Гц
        мощность в ваттах
        2200  Вт
        Питание
        2200  Вт
        Длина шнура
        2  м
        Мотор
        AC
        Скорость потока воздуха
        до 130 км/ч*
        Цвет / отделка
        Черный и фиолетовый

      • Аксессуары

        Насадка-концентратор
        9 мм

      • Аксессуары

        Аксессуары
        Насадка-диффузор для придания объема

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Вес F-Box
        1,061 кг
        Вес изделия (без упаковки)
        0,728 кг

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          • Тестирование проводилось в лаборатории Philips в Нидерландах в 2018 году. Устройство тестировалось без насадки-концентратора и со следующими параметрами: скорость 2, температурный режим 2.
          • * Тестирование проводилось в лаборатории в Китае в 2018 году. По сравнению с Philips BHD176.

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