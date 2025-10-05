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  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос

DryCareФен Pro

BHD274/00

4.8
| (68) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
Фен Philips Pro оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим скорость воздушного потока до 130 км/ч* для быстрой и профессиональной сушки. Он также имеет функцию ThermoProtect, поддерживающую оптимальную температуру и защищающую волосы от перегрева.
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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос

  • Мощный AC-мотор

  • Мощность сушки 2200 Вт

  • Скорость воздушного потока до 130 км/ч*

  • Вдвое больше ионов** для блеска волос

Быстрая сушка, мощный АС-мотор

Быстрая сушка, мощный АС-мотор

Фен Philips Pro оснащен мощным AC-мотором, который разработан для профессионального использования. Скорость потока воздуха достигает 130 км/ч* для быстрой и эффективной укладки.

Высокая мощность 2200 Вт для быстрой сушки

Высокая мощность 2200 Вт для быстрой сушки

Этот фен Pro мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

Температурная настройка ThermoProtect

Температурная настройка ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.8

из 5

68

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

4
3

05/10/2025

Україна

Україна

Дуже задоволена замовленням! Все працює чудово, швидко сушить волосся

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare BHD272/00 Фен Pro

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare BHD272/00 Фен Pro

25/05/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Все добре

Дуже схожий на професійній фен. Зручна для вИкористанні.

Плюсы

Зручний у використанні

Минусы

Трошки шумний

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare

Date of Use 2026-05-07

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare

Date of Use 2026-05-07

17/10/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Якісний фен

Чудовий фен, дружині дуже сподобався. Потужний, якісний, працює не гучно. Рекомендую)))

Плюсы

Якість, потужність

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

      1. Тестирование проводилось в лаборатории Philips в Нидерландах в 2018 году. Устройство тестировалось без насадки-концентратора и со следующими параметрами: скорость 2, температурный режим 2.

      2. Тестирование проводилось в лаборатории в Китае в 2018 году. По сравнению с Philips BHD176.