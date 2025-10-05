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Мощный AC-мотор
Мощность сушки 2200 Вт
Скорость воздушного потока до 130 км/ч*
Вдвое больше ионов** для блеска волос
Фен Philips Pro оснащен мощным AC-мотором, который разработан для профессионального использования. Скорость потока воздуха достигает 130 км/ч* для быстрой и эффективной укладки.
Этот фен Pro мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
4.8
из 5
68
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
tanya2013
05/10/2025
Україна
Дуже задоволена замовленням! Все працює чудово, швидко сушить волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare BHD272/00 Фен Pro
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare BHD272/00 Фен Pro
Uzer
25/05/2026
Україна
Проверенный покупатель
Все добре
Дуже схожий на професійній фен. Зручна для вИкористанні.
Плюсы
Зручний у використанні
Минусы
Трошки шумний
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare
Date of Use 2026-05-07
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare
Date of Use 2026-05-07
Scorpion07
17/10/2025
Україна
Проверенный покупатель
Якісний фен
Чудовий фен, дружині дуже сподобався. Потужний, якісний, працює не гучно. Рекомендую)))
Плюсы
Якість, потужність
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
Тестирование проводилось в лаборатории Philips в Нидерландах в 2018 году. Устройство тестировалось без насадки-концентратора и со следующими параметрами: скорость 2, температурный режим 2.
Тестирование проводилось в лаборатории в Китае в 2018 году. По сравнению с Philips BHD176.