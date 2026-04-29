КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

DryCare Фен Pro

Поддержка

DryCareФен Pro

BHD274/00

DryCare Фен Pro

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • PDF файл, 895.1 kB
  • 5 August 2026

Руководство пользователя

  • PDF файл, 11.5 MB
  • 4 November 2025

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь