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    3000 Series

    Фен для волос

    BHD300/10
    Общая оценка / 5
    • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре
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      3000 Series Фен для волос

      BHD300/10
      Общая оценка / 5

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Фен для волос

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Фен для волос

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

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        3000 Series

        3000 Series

        Фен для волос

        Итого:

        Мощная сушка волос при меньшей температуре

        с насадкой ThermoProtect

        • 1600 Вт
        • Насадка ThermoProtect
        • 3 режима температуры и скорости
        Мощность сушки 1600 Вт

        Мощность сушки 1600 Вт

        Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 10 °C ниже.

        3 режима температуры и скорости

        3 режима температуры и скорости

        Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

        • Особенности

          Длина шнура
          1,8
          Напряжение
          220—240 В
          Мощность в ваттах
          1600
          Мотор
          постоянный ток
          Петелька для подвешивания
          Да
          Режимы температуры/скорости
          3
          Настройки
          Режим холодного обдува

        • Аксессуары

          Насадка-концентратор
          14 мм
          Насадка ThermoProtect
          Да

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

        • Технологии бережного ухода

          ThermoProtect
          Да

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