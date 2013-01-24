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    3000

    Фен для волос

    BHD302/30
    Общая оценка / 5
    • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре
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      3000 Фен для волос

      BHD302/30
      Общая оценка / 5

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      3000 Фен для волос

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      3000 Фен для волос

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

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        3000

        3000

        Фен для волос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощная сушка волос при меньшей температуре

        с насадкой ThermoProtect

        • 1600 Вт
        • Насадка ThermoProtect
        • 3 режима температуры и скорости
        Мощность сушки 1600 Вт

        Мощность сушки 1600 Вт

        Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 10 °C ниже.

        3 режима температуры и скорости

        3 режима температуры и скорости

        Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

        Придает объем, делает волосы более густыми, а локоны — более пышными

        Придает объем, делает волосы более густыми, а локоны — более пышными

        Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

        Технические характеристики

        • Технологии бережного воздействия

          ThermoProtect
          Да

        • Аксессуары

          Насадка ThermoProtect
          Да
          Насадка-диффузор для придания объема
          Да

        • Особенности

          Режимы температуры/скорости
          3
          Настройки
          Режим холодного обдува
          Петелька для хранения прибора
          Да

        • Технические характеристики

          мощность в ваттах
          1600  Вт
          Мотор
          постоянный ток
          напряжение
          220—240 В
          Длина шнура
          1,8  м

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

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