Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
2100 Вт
Технология ThermoShield
Двойная ионизация*
3 режима температуры/2 режима скорости
Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.
Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Эта мощная система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.
4.9
из 5
429
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Таїсія
23/06/2026
Україна
Проверенный покупатель
Чудовий фен для домашнього використання , подібним користувалась 5 років, рекомендую!
Этот отзыв про Фен Philips BHD501/00 серії 5000
Date of Use 2026-06-11
Этот отзыв про Фен Philips BHD501/00 серії 5000
Date of Use 2026-06-11
Owl25
24/03/2026
Україна
Проверенный покупатель
Виріб хороший
Все сподобалось, волосся сушить швидко, непересушує, все чудово, має різні режими температури, а також є дві швидкості потоку повітря швидший і слабіший
Плюсы
Швидкий, функціональний, легкий у використанні, легкий в руці
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен Philips BHD530/00 серії 5000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Фен Philips BHD530/00 серії 5000
Bagira2
01/12/2025
Україна
Проверенный покупатель
Чудово!
Дуже зручний(легкий і зручно тримати в руці).потужний(швидко висушує).Волосся стало гладеньким і виглядає більш здоровим.Я думаю,що завдяки фену))
Этот отзыв про Фен Philips BHD538/30 серії 5000
Этот отзыв про Фен Philips BHD538/30 серії 5000
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
по сравнению с моделью BHD350 в максимальном режиме
Режим ThermoShield