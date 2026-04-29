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5000 Series Фен для волос

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5000 SeriesФен для волос

BHD500/00

5000 Series Фен для волос

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 143.9 kB
  • 26 February 2026

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • PDF файл, 578.7 kB
  • 31 July 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

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