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    5000 Series

    Фен для волос

    BHD504/00
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    • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
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      5000 Series Фен для волос

      BHD504/00
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        5000 Series

        5000 Series

        Фен для волос

        Итого:

        Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

        с технологией ThermoShield

        • 2100 Вт
        • Технология ThermoShield
        • Двойная ионизация*
        • 3 режима температуры/2 режима скорости
        Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

        Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

        Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.

        Быстрая сушка и профессиональный результат благодаря мощности 2100 Вт

        Быстрая сушка и профессиональный результат благодаря мощности 2100 Вт

        Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

        2x ионизация* для гладких и блестящих волос

        2x ионизация* для гладких и блестящих волос

        Эта мощная система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.

        Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

        Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

        Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

        Холодный обдув для фиксации укладки

        Холодный обдув для фиксации укладки

        Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

        Технические характеристики

        • Технологии бережного воздействия

          Технология ThermoShield
          Да
          Ионизация
          В 2 раза больше ионов*

        • Аксессуары

          Насадка-концентратор
          14 мм

        • Особенности

          Режимы температуры/скорости
          6
          Холодный обдув
          Да
          Петелька для подвешивания
          Да

        • Технические характеристики

          мощность в ваттах
          2100  Вт
          Мотор
          постоянный ток
          напряжение
          220—240 В
          Длина шнура
          1,8  м
          Цвет / отделка
          Угольный и металлик

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

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            • по сравнению с моделью BHD350 в максимальном режиме
            • * Режим ThermoShield

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