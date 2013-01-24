Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.