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    5000 Series

    Фен для волос

    BHD530/00
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    • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
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      5000 Series Фен для волос

      BHD530/00
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        5000 Series

        5000 Series

        Фен для волос

        Итого:

        Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

        с технологией ThermoShield

        • 2300 Вт
        • Технология ThermoShield
        • Минеральная + 2x ионизация*
        • 3 режима нагрева/2 скорости вращения
        Технология ThermoShield для непревзойденной защиты от перегрева

        Технология ThermoShield для непревзойденной защиты от перегрева

        Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.

        На 20 %*** более быстрая сушка и мощный поток воздуха 2300 Вт

        На 20 %*** более быстрая сушка и мощный поток воздуха 2300 Вт

        Более мощный поток воздуха 2300 Вт обеспечивает на 20 %** более быструю сушку, не жертвуя здоровьем ваших волос.

        Мощный мотор создает воздухопоток скоростью до 110 км/ч****

        Мощный мотор создает воздухопоток скоростью до 110 км/ч****

        Мощный мотор этого фена разрабатывался для профессионального использования. Он генерирует воздухопоток скоростью до 110 км/ч**** для быстрой сушки и качественной укладки.

        Снижает УФ-воздействие***** для более гладких волос

        Снижает УФ-воздействие***** для более гладких волос

        Минеральная ионизация снижает воздействие на поверхность***** УФ-лучей, чтобы ваши волосы были более гладкими и стойкими.

        2x ионизация* для гладких и блестящих волос

        2x ионизация* для гладких и блестящих волос

        Эта мощная система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.

        Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

        Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

        Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

        Технические характеристики

        • Технологии бережного воздействия

          Технология ThermoShield
          Да
          Минеральная ионизация
          Да
          Ионизация
          В 2 раза больше ионов*

        • Аксессуары

          Насадка-концентратор
          11 мм
          Насадка-диффузор для придания объема
          Да

        • Особенности

          Режимы температуры/скорости
          6
          Холодный обдув
          Да
          Петелька для подвешивания
          Да

        • Технические характеристики

          мощность в ваттах
          2300  Вт
          Мотор
          постоянный ток
          напряжение
          220—240 В
          Длина шнура
          1,8  м
          Цвет / отделка
          Жемчужный персик

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

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            • по сравнению с моделью BHD350 в максимальном режиме
            • * Режим ThermoShield
            • * * По сравнению с обычным феном
            • * * * Протестировано в лаборатории Philips; насадка в максимальном режиме
            • * * * * При использовании минеральной ионизации, после 6 месяцев воздействия УФ-излучения

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