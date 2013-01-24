Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Фен для волос
Итого:
Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.
Более мощный поток воздуха 2300 Вт обеспечивает на 20 %** более быструю сушку, не жертвуя здоровьем ваших волос.
Мощный мотор этого фена разрабатывался для профессионального использования. Он генерирует воздухопоток скоростью до 110 км/ч**** для быстрой сушки и качественной укладки.
Минеральная ионизация снижает воздействие на поверхность***** УФ-лучей, чтобы ваши волосы были более гладкими и стойкими.
Эта мощная система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.
Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.
Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.
Технологии бережного воздействия
Аксессуары
Особенности
Технические характеристики
Обслуживание