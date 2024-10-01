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    • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
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      5000 Series Фен для волос

      BHD538/30

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      Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

      Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева, регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне.

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      5000 Series Фен для волос

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      5000 Series
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      5000 Series

      Фен для волос

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      Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

      с технологией ThermoShield

      • 2300 Вт
      • Технология ThermoShield
      • Минеральная + 8x ионизация*
      • 3 режима температуры/2 режима скорости
      Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

      Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

      Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.

      На 20 %*** более быстрая сушка и мощный поток воздуха 2300 Вт

      На 20 %*** более быстрая сушка и мощный поток воздуха 2300 Вт

      Более мощный поток воздуха 2300 Вт обеспечивает на 20 %** более быструю сушку, не жертвуя здоровьем ваших волос.

      Мощный мотор создает воздухопоток скоростью до 110 км/ч****

      Мощный мотор создает воздухопоток скоростью до 110 км/ч****

      Мощный мотор этого фена разрабатывался для профессионального использования. Он генерирует воздухопоток скоростью до 110 км/ч**** для быстрой сушки и качественной укладки.

      Снижает УФ-воздействие***** для более гладких волос

      Снижает УФ-воздействие***** для более гладких волос

      Минеральная ионизация снижает воздействие на поверхность***** УФ-лучей, чтобы ваши волосы были более гладкими и стойкими.

      8x ионизация* для гладких и блестящих волос

      8x ионизация* для гладких и блестящих волос

      Эта мощная система ионизации генерирует до 80 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.

      Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

      Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

      Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

      Ручку можно повернуть и сложить для удобного хранения

      Ручку можно повернуть и сложить для удобного хранения

      Компактный дизайн с поворотной складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

      • Аксессуары

        Насадка-концентратор
        9 мм и 11 мм
        Насадка-диффузор для придания объема
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8  м
        Напряжение
        220 В
        Мощность в ваттах
        2300  Вт
        Мотор
        постоянный ток
        Цвет / отделка
        Антрацитовый и Rose Champagne

      • Особенности

        Складная ручка
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Режимы температуры/скорости
        6
        Холодный обдув
        Да

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Технологии бережного ухода

        Ионизация
        В 8 раз больше ионов*
        Технология ThermoShield
        Да
        Минеральная ионизация
        Да

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      • по сравнению с моделью BHD350 в максимальном режиме
      • * Режим ThermoShield
      • * * По сравнению с обычным феном
      • * * * Протестировано в лаборатории Philips; насадка в максимальном режиме
      • * * * * При использовании минеральной ионизации, после 6 месяцев воздействия УФ-излучения
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