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  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
  • На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.

Hair DryerСерия 7000

BHD720/10

4.6
| (58) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
Оцените быстрый результат профессионального уровня с феном Philips серии 7000. Технология ThermoShield Advanced активно считывает и управляет температурой воздуха, что подает фен, для защиты ваших волос от чрезмерного нагрева*********.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

с технологией ThermoShield Advanced

На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.

  • ThermoShield Advanced

  • Ионы в воде, минеральная ионизация, в 8 раз больше ионов

  • На 60 %********* более блестящие волосы

  • Быстрая сушка за 4 минуты

  • Сушка волос на 20 %** быстрее, чем феном 2300 Вт

ThermoShield Advanced защищает волосы от перегрева

ThermoShield Advanced защищает волосы от перегрева

Система с двумя сенсорами считывает температуру в помещении и активно подстраивает температуру воздухопотока 24 000 раз за сеанс сушки, чтобы избежать перегрева ваших волос. На 25 % более стабильная температура сушки в любой среде*********.

Мощный воздухопоток и на 30 % более быстрая сушка****

Мощный воздухопоток и на 30 % более быстрая сушка****

Наши инновационные лопасти и специальный нагреватель позволяют сушить волосы всего за 4 минуты****.

Ионы в воде увлажняют волосы

Ионы в воде увлажняют волосы

Увлажните волосы, чтобы они выглядели более здоровыми. Технология ионов в воде генерирует более чем в 1000 раз больше влаги, чем устройства без ионизатора.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

58

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

2

13/07/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Фен

Фен дуже зручний,відповідає опису,і подобається стан волосся після нього

Этот отзыв про Фен Philips BHD723/10 серії 7000

Этот отзыв про Фен Philips BHD723/10 серії 7000

04/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Відповідає заявленим характеристикам

Товар відповідає заявленим характеристикам. Волосся стає гладким, блискучим, м'яким. Рекомендую. Багато років користувалася іншою моделлю. Ця модель з новою технологією приємно вразила своїм функціоналом. В реальності фен більший ніж видається на фото. Насадки можуть в поцесі сушки падати, оскільки кріпляться лише магнітом, і це дещо незручно, але в цілому хороший фен.

Этот отзыв про Фен Philips BHD723/10 серії 7000

Этот отзыв про Фен Philips BHD723/10 серії 7000

27/04/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дружина задоволена

Обирали на заміну багаторічній Ровента, між професійним Бебіліс та даною моделлю Філіпс. Дружина задоволена, хоча має проблемні густі кучері з дитинства. Гарно виглядає візуально та приємний тактично. Зрозумілий функціонал. Не брутальний в роботі.

Этот отзыв про Фен Philips BHD720/10 серії 7000

Этот отзыв про Фен Philips BHD720/10 серії 7000

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

      1. по сравнению с феном Philips S5000 2300 Вт

      2. по сравнению с Philips MoistureProtect HP8280

      3. * на основании среднего времени сушки 4 минуты

      4. * * для волос европеоидного типа средней длины (40 см) в лабораторной среде, самые высокие скорость и температура. Фактический результат может отличаться.

      5. * * * При использовании минеральной ионизации, после 6 месяцев воздействия УФ-излучения

      6. * * * * по сравнению с HP8232/20 в максимальном режиме

      7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 на максимальных настройках

      8. * * * * * * Режим Thermoshield Advance

      9. * * * * * * * в режиме смешанного обдува, по сравнению с естественным высыханием волос; протестировано в сторонней лаборатории в США.