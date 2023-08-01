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На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
Оцените быстрый результат профессионального уровня с феном Philips серии 7000. Технология ThermoShield Advanced активно считывает и управляет температурой воздуха, что подает фен, для защиты ваших волос от чрезмерного нагрева*********. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
Оцените быстрый результат профессионального уровня с феном Philips серии 7000. Технология ThermoShield Advanced активно считывает и управляет температурой воздуха, что подает фен, для защиты ваших волос от чрезмерного нагрева*********. Узнать обо всех преимуществах
На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
Оцените быстрый результат профессионального уровня с феном Philips серии 7000. Технология ThermoShield Advanced активно считывает и управляет температурой воздуха, что подает фен, для защиты ваших волос от чрезмерного нагрева*********. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На 20 % быстрее*. Легче**. Без урона от перегрева********.
Оцените быстрый результат профессионального уровня с феном Philips серии 7000. Технология ThermoShield Advanced активно считывает и управляет температурой воздуха, что подает фен, для защиты ваших волос от чрезмерного нагрева*********. Узнать обо всех преимуществах
Серия 7000
Итого:
Система с двумя сенсорами считывает температуру в помещении и активно подстраивает температуру воздухопотока 24 000 раз за сеанс сушки, чтобы избежать перегрева ваших волос. На 25 % более стабильная температура сушки в любой среде*********.
Наши инновационные лопасти и специальный нагреватель позволяют сушить волосы всего за 4 минуты****.
Увлажните волосы, чтобы они выглядели более здоровыми. Технология ионов в воде генерирует более чем в 1000 раз больше влаги, чем устройства без ионизатора.
Гладкие волосы в любых условиях. Технология минеральной ионизации защищает волосы от поверхностных повреждений, вызванных воздействием УФ-лучей*****.
Ионы делают волосы более шелковистыми для ярких результатов укладки. Наша мощная система ионизации генерирует до 80 млн ионов за каждый сеанс сушки******.
Благодаря эргономичной конструкции наш фен стал на 20 % легче, чтобы вы могли с комфортом заниматься укладкой волос**.
Эта интеллектуальная функция обеспечивает баланс холодного и горячего обдува, делая волосы более блестящими*. Технология распознает температуру окружения и обеспечивает идеальные условия сушки волос круглый год.
Полностью контролируйте процедуру укладки с 4 настройками нагрева и 2 режимами скорости работы вентилятора на интуитивной LED-панели. Используйте кнопку холодного обдува для быстрой фиксации укладки на профессиональном уровне.
Этот фен потребляет на 22 % меньше энергии, вместе с тем обеспечивая профессиональные результаты сушки и укладки********.
Более эффективная система сушки усиливает воздухопоток, давление воздуха и теплопередачу, что обеспечивает компактность и малый вес фена*. Этот фен 1800 Вт эффективнее фена Philips 2300 Вт.
Направляйте горячий воздух в нужную точку. Тонкая насадка для укладки удобно крепится на магните для быстрой укладки волос и добавления финальных штрихов.
Легко выполняйте укладку вьющихся волос с нашим диффузором уникальной формы. Оцените комфортную работу с устройством благодаря магнитному креплению насадок.
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Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Технологии бережного ухода
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