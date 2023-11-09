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Hair Dryer Серия 7000
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BHD720/10
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Руководство с важными сведениями
Руководство пользователя
Все (7)
Как работает функция холодного обдува на фене Philips?
Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Функция ионизации на стайлере для волос Philips
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