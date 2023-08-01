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    Устранение неисправностей и поддержка

    Hair Dryer
    Серия 7000

    Номер модели

    BHD720/10

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    BHD720/10 Hair Dryer Серия 7000
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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

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