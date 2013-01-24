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Prestige Выпрямитель для волос с SenseiQ и 3 насадками

BHD827/00
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Общая оценка / 5
  • Уникальные волосы. Уникальный уход. Уникальные волосы. Уникальный уход. Уникальные волосы. Уникальный уход.
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    Prestige Выпрямитель для волос с SenseiQ и 3 насадками

    BHD827/00
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    Уникальные волосы. Уникальный уход.

    Новый фен Philips Prestige с технологией SenseIQ определяет температуру волос и регулирует нагрев более 12 000* раз за сеанс, чтобы избежать перегрева — все ради здоровья и шелковистости ваших волос.

    Prestige Выпрямитель для волос с SenseiQ и 3 насадками

    Уникальные волосы. Уникальный уход.

    Новый фен Philips Prestige с технологией SenseIQ определяет температуру волос и регулирует нагрев более 12 000* раз за сеанс, чтобы избежать перегрева — все ради здоровья и шелковистости ваших волос.

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      Уникальные волосы. Уникальный уход.

      Фен с технологией SenseiQ: определяет, адаптируется и заботится

      • Технология персонализации
      • Интеллектуальные цифровые программы
      • На 30 % более быстрая сушка*
      • Сохраняет до 95 %** влажности
      Сушка и персонализация

      Сушка и персонализация

      Технология SenseiQ для сушки с элементами персонализации. ОПРЕДЕЛЯЕТ. Цифровой ИК-датчик фена постоянно отслеживает температуру ваших волос для персональной защиты. АДАПТИРУЕТСЯ. Интеллектуальный микропроцессор анализирует данные с датчика и подстраивает температуру более 12 000 раз за сеанс сушки*** во избежание перегрева. ЗАБОТИТСЯ. Наша адаптивная технология и датчики защищают волосы во время сушки, сохраняя до 95 % естественной влажности**.

      Определяет температуру волос

      Определяет температуру волос

      Цифровой ИК-датчик постоянно отслеживает температуру волос во избежание перегрева. Другие фены измеряют только температуру потока воздуха, фен Philips с технологией SenseiQ измеряет и температуру волос. Точный датчик распознает малейшие изменения, обеспечивая персональную защиту ваших волос.

      Адаптирует процесс сушки

      Адаптирует процесс сушки

      Интеллектуальный микропроцессор управляет технологией SenseiQ. Он анализирует и подстраивает температуру потока воздуха более 12 000 раз за сеанс сушки***, чтобы обеспечить максимальную производительность и персональный уход за волосами. SenseiQ обеспечивает интеллектуальное управление нагревом для особой защиты ваших волос.

      Уникальный уход за волосами

      Уникальный уход за волосами

      Дайте своим волосам уход, которого они заслуживают. Сохраняйте до 95 %** естественной влажности ваших волос с каждым сеансом сушки, чтобы ваши волосы сияли и выглядели здоровыми.

      Мощный обдув

      Мощный обдув

      Этот инновационный фен обеспечивает мощный поток воздуха, чтобы вы могли оценить на 30 % более быструю сушку*.

      Интеллектуальные цифровые программы

      Интеллектуальные цифровые программы

      Интеллектуальные цифровые программы обеспечивают персонализированный процесс сушки волос, автоматически подбирая подходящую температуру и мощность воздушного потока. Выбирайте из следующих программ: быстрая, бережная, ручная, укладка, массаж, завивка. Быстрый режим обеспечит быструю сушку, Бережный — дополнительный уход, а Ручной поможет самостоятельно выбрать один из трех уровней нагрева/скорости. Укладка, Завивка и Массаж автоматически выбираются при установке соответствующей насадки.

      Удобный цифровой интерфейс

      Удобный цифровой интерфейс

      Уникальный цифровой пользовательский интерфейс, управлять которым можно одним пальцем. Светодиодная индикация поможет с навигацией во время сушки. А отдельная кнопка холодного обдува позволит легко придать волосам нужную укладку.

      Насадка - концентратор потока воздуха

      Насадка - концентратор потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор диаметром 7 мм поможет создать нужную укладку. Идеально для фиксации результата после сушки. При установке этой насадки автоматически выбирается режим Укладка. Насадку также можно использовать в следующих режимах: Сушка, Бережный и ручной.

      Насадка для расслабляющего массажа

      Насадка для расслабляющего массажа

      Массажная насадка для кожи головы стимулирует естественный приток питательных веществ к волосам. Режим Массаж автоматически выбирается при установке этой насадки. Мягкие вибрирующие щетинки наряду с бережным нагревом стимулируют кровообращение, способствуя поступлению кислорода и других питательных веществ. Эти питательные вещества мягко расслабляют кожу головы и дарят волосам здоровый блеск.

      Диффузор для завивки и придания объема

      Диффузор для завивки и придания объема

      Завивайте волосы и делайте их более объемными и упругими с насадкой-диффузором для завивки. Режим Завивка автоматически выбирается при установке этой насадки. Пальчики диффузора помогут распределить поток воздуха, что обеспечит придание волосам объема и шелковистости при сушке. Для дополнительного объема удерживайте диффузор ближе к теменной области, возле корней волос.

      Ионизация

      Ионизация

      Мгновенно подает в 2 раза**** больше ионов для сияния и блеска ваших волос. Отрицательно заряженные ионы устраняют статическое электричество, приводят в тонус волосы и кожу головы, а также разглаживают волосяные кутикулы для придания волосам шелковистости.

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        Технология SenseIQ
        Да
        Ионизация для бережной сушки
        В 2 раза больше ионов

      • Аксессуары

        Насадка-концентратор
        7 мм
        Массажная насадка
        Да
        Диффузор
        Да

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Петелька для хранения прибора
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        240  В
        мощность в ваттах
        1800  Вт
        Длина шнура
        2 м

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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          • Быстрее по сравнению с аналогичным феном BHD004 мощностью 1800 Вт
          • *По результатам теста в бережном режиме после 5 минут сушки
          • * * На основании среднего времени сушки 7 минут
          • * * * По сравнению с Philips HP8280

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