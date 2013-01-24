Сушка и персонализация

Технология SenseiQ для сушки с элементами персонализации. ОПРЕДЕЛЯЕТ. Цифровой ИК-датчик фена постоянно отслеживает температуру ваших волос для персональной защиты. АДАПТИРУЕТСЯ. Интеллектуальный микропроцессор анализирует данные с датчика и подстраивает температуру более 12 000 раз за сеанс сушки*** во избежание перегрева. ЗАБОТИТСЯ. Наша адаптивная технология и датчики защищают волосы во время сушки, сохраняя до 95 % естественной влажности**.